Врач рассказал о возможных осложнениях после прививки от COVID-19

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22.01.2021, 15:30, Разное
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Вакцинация в Москве проходит российским препаратом “Спутник V”. Заразиться коронавирусом от самой вакцины невозможно, отметил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, побочные эффекты после прививки бывают очень редко и быстро проходят. Повышение температуры и сильную головную боль можно сбить обычным парацетамолом или ибупрофеном.

Также возможны зуд, отек, покраснение в месте введения вакцины, говорится в памятке к “Спутник V”. Такие симптомы отмечают 4,7% получивших прививку.

В 6% случаев у человека повышается температура, возникает озноб, чувство жара или ломота в теле. Гораздо реже встречаются заложенность носа, першение в горле – лишь у 1,5% пациентов.

При этом осложнения от коронавируса гораздо тяжелее, чем побочные эффекты от прививки, отмечают медики. Уровень антител у прошедших вакцинацию сильно выше, чем у переболевших.

Но стоит помнить, что прививка не гарантирует 100% защищенности от заражения коронавирусом. Клинические исследования показали эффективность вакцины “Спутник V” на уровне около 95%. Тем не менее вакцинация все равно снижает риски тяжелого течения заболевания.

После прививки иммунитет к COVID-19 развивается в любом случае, вне зависимости от наличия температуры, отметил вирусолог Анатолий Альтштейн. Он рекомендует не переохлаждаться и не перегреваться после прививки, избегать стрессов. Алкоголь тоже желательно временно исключить.

Место прививки не стоит мочить в течение трех дней, баню и сауну тоже лучше не посещать, а также избегать физических нагрузок, рассказал вирусолог. Он посоветовал употреблять продукты с большим количеством белка.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Сделать прививку могут также люди старшего возраста и страдающие хроническими заболеваниями. Для них вакцинирование особенно важно, ведь такие пациенты переносят COVID-19 тяжелее всех, говорила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина.

Для вакцинации в Москве доступно 100 кабинетов в разных районах города. Также прививочные пункты открыты в крупных торговых центрах. Там работают выездные бригады врачей.



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