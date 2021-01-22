 

Из COVID-фонда на доплаты медикам не использовали 116 млн грн – Счетная палата

22.01.2021, 15:12, Новости дня
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Из фонда борьбы с COVID-19 на доплаты медицинским работникам не использовали 116 млн грн, что равно почти 35% от запланированной на 2020 год суммы. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

“По одной из бюджетных программ в фонде на эти цели запланировано 337 млн грн. За эти средства планировали доплаты (в среднем 2600 грн на человека) для более 26 тыс. медиков в 100 учреждениях здравоохранения в сентябре – декабре 2020 года. По факту, на доплаты Минздраву направили только 221 млн грн, но для 192 медучреждений”, – отметил он.

https://www.facebook.com/valerij.packan/posts/3740788139369007

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн, а потом до 72 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

По состоянию на конец прошлого года из фонда использовали 57,1 млрд грн (79,3%), на сферу здравоохранение потратили 14,7 млрд грн из выделенных 22,4 млрд грн (65,6%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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