Гин: В Харькове чиновник нассал всем в глаза: “Разберемся, найдем, накажем!” Но не он ли давал разрешение на “незаконный” дом престарелых?

22.01.2021, 15:12, Новости дня

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Знаете, что больше всего бесит в этой истории с погибшими в пожаре стариками? Вот эти бесконечные комментарии нас, пересічних [рядовых]:

– Распять владельца незаконного дома!

Это, бл…дь, какая-то ода гражданской узколобости. Давайте хором линчевать одну блоху на теле собаки, которая кишит паразитами.

Вышел чиновник, нассал в глаза традиционным: “Разберемся, найдем, накажем!” И п…здец. И пошли отзывы в стиле “а новый-то ничего, дерзкий”.

Вы е…нулись? Кто давал разрешение на это “незаконное” здание? Не он ли? Да на каждой сессии горсовета подобные самострои узаконивают пачками. Вы не знали? Не верю.

Кто не замечал несколько лет этого дома и его состояния? Не его ли подчиненные? Социальные службы, пенсионные фонды, ЖЭКи, да просто соседи.

Вы забыли адский пожар на “Хартроне” – восемь трупов? Что там у них в цеху было не так? Двери не туда открывались? И что, бл…дь? Кто-нибудь сейчас навскидку скажет, чем закончилось ссанье примчавшегося тогда из столицы бледного от ужаса министра? Ничем.

Давайте бросим камень в того бизнесмена, который хоть раз давал взятку пожарному инспектору. И швырнем булыжник в каждого пожарного инспектора, который ее брал, закрывая глаза на прогнившую проводку.

В тех, кто хоть раз оформлял задним числом уже возведенный магазин, сарай, дачу. В тех, кто п…здил бабло из бюджетного корыта вместо того, чтобы построить в своем городе достойный хоспис. Да мы забьем камнями полстраны.

Все виноваты. От тех, кто эту гребаную систему возглавляет, до тех, кто ее подкармливает.

Смертельные ДТП с бухими мажорами за рулем, наводнения (вы видели, что происходит с лесом в Волчанском районе), пожары с трупами – они будут. И будут. И будут.

Пока до каждого из нас не дойдет простая связка: дал взятку – убил старика. Спалил заживо.

Источник: Анна Гин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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