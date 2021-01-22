 

Посольство США в День соборности Украины призвало РФ уважать ее суверенитет и территориальную целостность

22.01.2021, 15:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посольство США в Киеве поздравило Украину с Днем соборности. Обращение и.о. заместителя главы дипмиссии США в Украине Джозефа Пеннингтона опубликовано на странице посольства в Twitter 22 января.

“Украинцы продолжают демонстрировать единство своими неутомимыми усилиями по созданию свободной и демократической Украины, своей храброй реакцией на российскую агрессию, своим твердым убеждением в необходимости проводить реформы, чтобы Украина была богатой. Мы присоединяемся к народу Украины, призывая Россию  уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды. Мы с вами, народ Украины, в День соборности и каждый день”, – заявил дипломат.

У День соборності України ми вкотре закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом та територіальними водами. pic.twitter.com/m1qfsUqSD1

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2021

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В США началась последняя стадия испытаний «коктейля» из антител от коронавируса

18.07 / Австралийский фигурист рассказал о «ментальных» проблемах Александровской

07.01 / Россиянина Тюрина приговорили в США к 12 годам заключения

17.11 / Путин заявил о сложной ситуации с глобальной безопасностью

27.10 / Иранская газета изобразила Макрона дьяволом

10.11 / В мире: Поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество

03.09 / Садовой: В мэрии Львова коронавирусом заболели 75 человек

06.08 / Адвокаты держат интригу в деле Михаила Ефремова: в рукаве у каждого по козырю, способному перевернуть ситуацию

05.08 / У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,8

09.09 / Компания Маска купила российское ПО для видеоконференций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска