Посольство США в День соборности Украины призвало РФ уважать ее суверенитет и территориальную целостность

22.01.2021, 15:12, Новости дня

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Посольство США в Киеве поздравило Украину с Днем соборности. Обращение и.о. заместителя главы дипмиссии США в Украине Джозефа Пеннингтона опубликовано на странице посольства в Twitter 22 января.

“Украинцы продолжают демонстрировать единство своими неутомимыми усилиями по созданию свободной и демократической Украины, своей храброй реакцией на российскую агрессию, своим твердым убеждением в необходимости проводить реформы, чтобы Украина была богатой. Мы присоединяемся к народу Украины, призывая Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды. Мы с вами, народ Украины, в День соборности и каждый день”, – заявил дипломат.

У День соборності України ми вкотре закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом та територіальними водами. pic.twitter.com/m1qfsUqSD1

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2021

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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