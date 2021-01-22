 

Центробанк РФ совместно с МВД выявил новую схему телефонного мошенничества

22.01.2021, 15:08, Разное
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Представители Центробанка РФ рассказали о том, что им удалось совместно с сотрудниками МВД выявить новую схему мошенничества по телефону. Злоумышленники представляются россиянам правоохранителями и пытаются узнать данные о личных банковских счетах.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, мошенническая схема стремительно набирает обороты на территории РФ. Гражданам звонят по телефону и говорят о том, что против них возбудили уголовное дело согласно заявлению Банка России. Злоумышленники пытаются выяснить личные сведения и данные о банковских картах, после чего похищают финансовые средства с персональных счетов жертв.

Как пишет издание Inforeactor, Банк РФ предупреждает граждан быть максимально осторожными. Если звонит незнакомец и начинает рассказывать об уголовном процессе, который инициирован Центробанком России, то тот является мошенником. Представители регулятора также оповестили остальные банки об участившихся случаях телефонного мошенничества, которое разворачивается по подобному сценарию.



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