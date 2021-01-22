 

Младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось три месяца

22.01.2021, 15:08, Разное
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Младшему сыну российских певцов Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось три месяца. Маленький Иван уже обзавелся пышными волосами и полюбил спать на звездной матери.
В прошлом году Наталья Подольская родила долгожданного второго ребенка. Артистка не переставала напоминать, насколько быстро летит время. Сегодня Ивану Преснякову исполнилось три месяца. Сестра артистки Юлиана обнародовала трогательный снимок с племянником. На фотографии она держит на руках мальчика.

Младший сын Преснякова и Подольской уже заметно подрос. Недавно артистка жаловалась, что мальчик привык спать только на ней, а когда его перекладывают – просыпается. Со вторым ребенком Наталья Подольская по-настоящему наслаждается материнством, к тому же у нее стало меньше тревог, нежели их было после первых родов.

Напомним, первому сыну звездной четы Артемию уже исполнилось 5 лет. У Владимира Преснякова есть еще 29-летний наследник Никита от Кристины Орбакайте, пишет «Телепрограмма».



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