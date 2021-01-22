Мать Дани Милохина призналась, почему отдала сыновей в детдом

22.01.2021, 15:08, Разное

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Гостьей программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале, стала мать блогера и тиктокера Дани Милохина. Любовь Бережная призналась в студии, почему вынуждена была отдать своих сыновей в детдом.

Мать музыканта планировала, что воссоединится со своими наследниками спустя шесть месяцев. В результате Любовь Бережная не видела детей целых 17 лет. Гостья «Пусть говорят» рассказала: она боялась идти к сыновьям даже с подарками. Ей неоднократно рассказывали, что мальчики без нее плачут в детском доме. Мать Дани Милохина заявила, что не могла забрать его и еще одного сына. Свою вину жительница признает и понимает, что нельзя отдавать своих детей.

По словам Любви Бережной, она осталась с двумя детьми на руках после того, как ее бросил муж. Из-за сложного финансового положения она приняла решение оставить сыновей в детдоме. В результате Даня и Илья Милохины провели в воспитательном учреждении для детей десять лет, после чего их забрали приемные родители. Известный тиктокер не предпринимал попыток найти свою биологическую мать, в отличие от брата. Илья появился в студии программы, а блогер – нет.

Как отмечает издание Teleprogramma, также на передачу пришел нынешний супруг Любви Бережной, который признался, что знал о существовании у возлюбленной двух сыновей от предыдущего брака. Муж не был против, чтобы она забрала детей, но семья почему-то этого не сделала.