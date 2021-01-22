 

Мать Дани Милохина призналась, почему отдала сыновей в детдом

22.01.2021, 15:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гостьей программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале, стала мать блогера и тиктокера Дани Милохина. Любовь Бережная призналась в студии, почему вынуждена была отдать своих сыновей в детдом.
Мать музыканта планировала, что воссоединится со своими наследниками спустя шесть месяцев. В результате Любовь Бережная не видела детей целых 17 лет. Гостья «Пусть говорят» рассказала: она боялась идти к сыновьям даже с подарками. Ей неоднократно рассказывали, что мальчики без нее плачут в детском доме. Мать Дани Милохина заявила, что не могла забрать его и еще одного сына. Свою вину жительница признает и понимает, что нельзя отдавать своих детей.

По словам Любви Бережной, она осталась с двумя детьми на руках после того, как ее бросил муж. Из-за сложного финансового положения она приняла решение оставить сыновей в детдоме. В результате Даня и Илья Милохины провели в воспитательном учреждении для детей десять лет, после чего их забрали приемные родители. Известный тиктокер не предпринимал попыток найти свою биологическую мать, в отличие от брата. Илья появился в студии программы, а блогер – нет.

Как отмечает издание Teleprogramma, также на передачу пришел нынешний супруг Любви Бережной, который признался, что знал о существовании у возлюбленной двух сыновей от предыдущего брака. Муж не был против, чтобы она забрала детей, но семья почему-то этого не сделала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Ни в какие ворота

06.08 / Ученые оценили риски заражения коронавирусом через пассивное курение

24.07 / Дочь стала копией Кристины Орбакайте: Одно лицо

15.08 / Мнение: Парамилитарная проблема

04.08 / Запад затаил дыхание в ожидании “большого сюрприза” от Путина

24.08 / “Нет статистически достоверных исследований”: Российский онколог оценил опасность гель-лаков для ногтей

25.09 / Жители Лондона штурмом взяли закрытую на карантин мечеть и провели в ней пятничную молитву

26.11 / Мнение: Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN)

24.12 / Поклонники оценили внешность заметно похудевшей Ирины Пеговой

20.07 / У Екатерины Климовой на безымянном пальце заметили золотое кольцо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска