Румыния назначила нового посла в России

22.01.2021, 14:50, Новости дня

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Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил Кристиана Истрате послом в России, он должен cменить Василе Соаре, который работал в Москве с 2013 года, сообщила администрация главы государства.

Назначение Истрате вызвало недоумение у многих румынских комментаторов. «Конечно же, в Россию следовало направить человека, который знает русский язык и русскую культуру. Неужели Истрате послали в Москву, чтобы спорить с русскими, убеждать их, что место Румынии в НАТО?!», – сообщил обозреватель Ион Кристою, передает РИА «Новости».

В свою очередь исследователь из Бухарестского университета Щербан Чокулеску отметил, что в Москву следовало направить «кого- то с определенным интеллектуальным престижем», однако задача румынского посла в Москве, по его мнению, так или иначе будет сложной.

По его словам, причиной обострения двусторонних отношений стала, в частности, русофобия румын. «Для любого посла будет очень трудно вывести из инерции румыно-российские отношения», – сообщил эксперт.

Новый посол в РФ назначен в рамках массовой замены румынских дипломатических представителей в ряде стран. Новый посол Истрате по образованию юрист, работает в МИД Румынии с 1990 года. В 1994-1999 годах был заместителем главы румынской делегации на Конференции по разоружению в Женеве, в 2000-2004 годах – заместителем главы постоянного представительства Румынии в Североатлантическом совете НАТО в Брюсселе, в 2006-2011 годах – послом в Норвегии, с 2013 года – главой постоянной миссии Румынии при международных организациях в Вене.