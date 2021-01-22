Врачи дали советы по режиму самоизоляции пожилым москвичам

22.01.2021, 14:50, Новости дня

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Врачи дали советы москвичам в связи с продлением в столице действия ограничительных мер по коронавирусу для людей старше 65 лет. Они, в частности, напомнили, что сейчас решение проблемы COVID-19 уже появилось – в РФ есть препарат, способный остановить пандемию.

«Конечно, психологически очень сложно находиться в домашнем режиме, но умереть от коронавирусной инфекции еще опаснее. А чем старше человек, тем выше риск заражения. Но свет в конце туннеля виден. Вакцина есть. Она очень хорошая, дает 100-процентную защиту от тяжелого течения заболевания. Уже понятно, что скоро и для людей старшего возраста режим самоизоляции закончится», – сказала «Вечерней Москве» основатель Центра формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Врач призвала пожилых и людей с хроническими заболеваниями, если они еще не сделали прививку, посещать общественные места с большим скоплением людей, торговые центры и пользоваться общественным транспортом, а также призвала их меньше посещать магазины. Однако выходить на улицу для небольших прогулок в местах, где нет людей, иногда все-таки нужно, отметила специалист.

В свою очередь врач ЛФК Александр Шишонин посоветовал полностью не исключать прогулки на свежем воздухе. При повысить иммунитет, по его словам, можно даже в режиме самоизоляции. «Когда человек сидит дома, у него постоянно включен телевизор, в руках газета, книжка или телефон. Шея затекает, нарушается кровоток мозга. Поэтому еще нужна гимнастика для шеи для восстановления кровотока. Нужны также дыхательные упражнения. Их суть в применении принципов диафрагмального дыхания», – сказал медик.

Кроме того, он посоветовал улучшать микроциркуляцию. Лучший способ для этого в домашних условиях – контрастный душ по утрам: сначала моетесь под теплой водой, а потом на протяжении 15-30 секунд обливаетесь холодной.

Оба специалиста также советуют регулярно проветривать квартиру и не забывать о влажности воздуха.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что введенный из-за распространения коронавируса домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлевается. При этом московские колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования переходят на стандартный режим работы с 22 января, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах может быть увеличено до 50% общей вместимости зала.