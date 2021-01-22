Путин обсудил с Совбезом вопросы контроля над вооружениями

22.01.2021, 14:50, Новости дня

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Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы стратегической стабильности, а также внутрироссийские проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Песков заявил, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения.