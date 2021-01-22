Мнение: Фальшивый Навальный для зомбомасс

22.01.2021, 14:48, Разное

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Ну вот, дождалась наконец общественность.

17 января в самолете и аэропорту Шереметьево показали ей назнамо кого.

Скорее всего, тот самый актер, с которым снимают дипфейки.

Естественно, задержали, 18 января судили и арестовали на 30 суток, продолжив обычные дипфейки, препроводили в Матросскую тишину.

Продолжаем тему, начатую в этом посте

До эпического возвращения доберемся в конце поста, а пока охарактеризуем актера, его главного оппонента и продолжим с момента, на котором прервались в прошлый раз.

*

Пройдошистого малого, который шустрил в мутной водичке 90-х, как тысячи таких же деловаров тех лет, цеховые работодатели приметили и впрягли в "генплан" как минимум с 2001 года.

Где-то смахинировал наглей допустимого, кинул кого не следовало, да попался году в нулевом. Так и стал актером внематричного цеха. В силу ораторских и актерских талантов продвинулся из резерва в основу. Сделали в генплане антиподом гаранту.

Потащили в культовые революционные фигуры – на всевозможные выборы, общественные инициативы, топы блогосферы, партийные тусовки…

Так и тащат с тех пор 20 лет, не жалея интеллектуальных и медийных ресурсов. Причем, с лета 2020 года – уже как виртуала; тихо помер актер, несмотря на вложения, всем сценариям вопреки. Либо – очень малая вероятность – в таком состоянии, что нельзя не только где-то в "расследованиях" живьем снимать, но и вообще показывать.

Биография потрясает .

Одних только потенциально ломовых общественных проектов ему сделана такая куча, половины которой хватило бы любому мега-политику, вошедшему в топ, чтоб паразитировать и парить мозги людям всю жизнь.

Фонд поддержки демократических инициатив

РосПил

РосЯма

РосВыборы

Добрая машина правды

РосЖКХ

Не говоря уж про мем ПЖиВ, который и доныне жив.

Ну и нынешний Фонд борьбы с коррупцией.

Колоссальный ресурс вложен и вкладывается в Навального.

Правда, физией, шибко уж прохиндейской, не вышел – не в коня овес; и люди различать начали балаган. Не выходит у цеха и СМИ революционера, хоть умри.

25 миллионов просмотров нагнали всей мощью государственных и негосударственных СМИ РФ мега-дебило-ролику про Димона, еще несколько миллионов добавили Алишер и судьи (сейчас уже 38 млн). А вышла на антидимонские митинги даже не тысячная часть, да и те сплошняком – кому положено и малолетки.

Вся и цена потугам цеха.

Нынешний дебилоролик про черноморский дворец выведет и того меньше.

Всем устраивал сценаристов прекрасный артист, берегли как зеницу ока и лечили его. Помереть мог от ста причин. Смерть причину найдет. Но очень уж поражает слишком сильная худоба в 2018 году, "после 30 суток административного ареста". Зело похоже на онко. После химиотерапии так и выглядят; только что в порядке исключения не стригли наголо его. А поскольку сценаристы, в отличие от продукта их творчества, реалисты, то артист у них мог сниматься и наговаривать на будущее огромный фото-видео-аудио-банк, из которого сейчас и черпают исходники для всех будущих "появлений Навального", прежде чем уйти на длительную терапию и/или отдать концы.

Помер (либо, как микровероятность, пришел в полностью негодное для показа состояние) прошедшим летом. Только и годится годами создававшийся образ в священные жертвы режима в спектакле с лихо закрученным сюжетом, что мы и наблюдаем сегодня. Может, заморят его в Матросской тишине, потравят, еще как-нибудь убьют, может, оставят для еще более кровавого злодеяния – не суть. Доделывают с фантомом единственный возможный сюжет.

*

Что касается эпического ролика, претендующего на рекорд просмотров ролика "Он вам не Димон", то этот долгострой под Геленджиком, "дачу Путина", показывал еще Немцов в 2012 году, и "Яблоко" в брошюре того же времени. До них журнал "Огонек" писал про этот долгострой писал еще в 2011 году . Еще раньше объект описывался в "Совершенно секретно", были протесты зеленых, с посадкой одного из них…

А вот про что нельзя говорить никакому публичному лицу, включая виртуального с лета Навального, так это про то, что гаранта давно исполняют актеры, первый – с нулевых, нынешний – в единственном числе с 18.03.2015.

Медийный гарант, руководящий государством и что-то определяющий в глобальной политике, это фантомный персонаж.

Жизнь актера, исполняющего образ, исполняющего роль для масс, СМИ и протокола, страшна и трагична. Много хуже рабской, поскольку у раба есть надежда изменить статус. Паспорт у него есть, но нет и не будет ситуации, где он вообще понадобится; и вряд ли он этот паспорт видел в годы "сотрудничества" с цехом.

До конца дней он будет жить под надзором и пошаговым контролем, на очень ограниченном пространстве.

Все друзья, близкие и вообще люди, которых он знал, умерли для него навсегда, вместе с остальной жизнью, как и он для них. У него нет шансов ни общаться, ни даже весть подать в прошлую жизнь.

Он никогда не появится на людях вне "протокольных встреч" и подготовленных мероприятий, всегда будет жить под охраной, спрятанным от глаз. Весь круг общения у него – ограниченное число лиц из цеховой команды показа.

У него нет шансов пользоваться деньгами. Он не может принимать никаких решений, ни в части собственной жизни, ни вообще.

О каких-то товарищеских, деловых и всех других отношениях, из каких состоит жизнь в социуме, не говоря уж про родственные, он в принципе не может думать и мечтать.

То есть жизни у него нет.

А то, что есть – тоже не его. Мало ли что взбреднется цеху, какой у него будет актуальный сценарий. Могут и выпотрошить как Качиньского, могут оставить от старости помирать, он не знает этого.

За какие ковриги человека ловят на эту роль, трудно представить. Только одно приходит: до начала сотрудничества с цехом где-то был подставлен этим же цехом под криминал.

Вот такая коллизия предлагается массам, чтобы они выходили и делали историю. За одного виртуала против другого виртуала, и наоборот.

Продолжим прерванное в прошлый раз.

*

Приобщали к спорту 26 ноября в фейсбуке и инстаграме.

Вставляли в пейзаж.

Ошиблись с травами.

Рука изрядно наверху. Не может трава с поверхности ее закрывать. Но пока парились с этой травой, изуродовали указательный палец. Это вообще что за обмылок вместо него?

*

Новый ролик.

Выступление Алексея Навального в Европарламенте 27.11.20

Хотя на деле это выступление на мониторе в пустом зале Европарламента – дань глобальной ковидофрении, обычай такой.

Прокрутили низкокачественную компьютерную имитацию с Навальным на мониторах в зале, в порядке поддержки постановки. Все випы, ведомства, СМИ обязаны поддерживать постановки.

При этом умудрились сделать "выступление" по обычаю криворуко, давая понять, что оно вне программы и специально сделано для масс. Что не так?

Титры с именем выступающего со всей очевидностью есть на видео в мониторе Европарламента.

В версии для сюжета о выступлении для СМИ также поставили эти титры.

Легко убедиться, что реально живущие и выступающие по мониторам в Европарламенте люди выступают без титров с именами.

Например, тот же Яшин, выступавший тем же днем .

И в очередной раз, для тех, кто до сих пор не знает, что такое Deepfake.

Вот это нынче делается на домашнем компьютере. Нужен актер-исходник с чертами, напоминающими черты героя, программа, некривые руки, и всё.

*

28 ноября в фейсбуке и инстаграме вставили в фон Шварцвальда Навального, кормящего уток. Символичненько.

За символизмом забыли подобрать стрижку. Два дня назад волосы были подстрижены на виске, а тут лезут на ухо.

Еще и на шею налепили светлый квадрат.

Незачет.

*

3 декабря в фейсбуке и инстаграме Навальный с женой пек блины.

Ни на что более не глядя, любуемся на тени. Навальный с Юлией освещены отвесно сверху. Грудь, правая (от нас) сторона лица в тени. Предметы кухонной обстановки освещены источником справа сзади фотографа и отбрасывают тени на стену.

Нельзя работать так топорно, товарищи! Скоро даже самая верная паства Навального заметит ваши фальшивки.

*

В очередном посте 7 декабря в фейсбуке и инстаграме Навальный занимался спортом с каким-то немцем в спортзале.

Ясно, что для селфи использовались два реальных человека в спортзале, одному из них вставили голову Навального.

При этом как всегда напортачили с масштабом.

При нормальном сложении – а Навальный нормального сложения, ростом выше среднего – голова занимает одну восьмую роста. При росте выше среднего в росте уложатся от восьми с половиной до девяти голов. В высоте колена будет две – две с небольшим головы. В длине бедра – две – две с небольшим головы. А что у вас? Немец сложен нормально, Навальный – мелкоголовый урод, в его росте укладывается не меньше десяти голов.

Это из презентации урока по изобразительному искусству для 4 класса, вам в помощь. Уясните уже раз и навсегда.

Про руки вы традиционно забываете.

У немца, к которому приставлена голова Навального, другие пропорции.

Длина среднего пальца у немца практически равна длине указательного. У Навального средний палец значительно длиннее.

14 декабря выставлен эпически глупый и былинно сказочный ролик про команду идиотов ФСБшников, третий год травящую Навального. Разумеется Deepfake.

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить

Литературная часть очень хороша – прямо заслушался. Ученый кот на пушкинском дубе такого не наплетет. Детям понравится. Молодцы!

В содержательной части отметим, что сценаристы окончательно отказались от сюжета с героической женой Юлией, спасшей одежду Навального от уничтожения кровавым режимом – см. первую часть. К сожалению, этот подвиг окончательно списан в утиль истории и забыт. Злобная бригада идиотов из ФСБ забрала вещи. 43:50 : "В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно ее забирает один из участников группы Кудрявцев…"

Долго думал, как лучше показать огрехи технологии. Рубашка тут живет свей жизнью, легко и просто находится множество невозможных метаморфоз. Но надоело. Будем смотреть на самый живой дефект технологии – метаморфозы губ. Это типичные артефакты для Deepfake и не решенная проблема технологии. Избежать таких вещей можно, если сделать движения губ медленными, размеренными. Но тогда пропадет весь образ Навального, который отличает именно импульсивная, энергичная, быстрая речь с активной жестикуляцией… Это будет уже не Навальный.

С этого кадра.

И отдельные скрины с артефактами Deepfake.

Дуплетом с выступлением гаранта 17 декабря делалось "прямое включение Навального".

Пресс-конференция Путина, Навальный в эфире, выборы в Госдуму

Разумеется, такой же Deepfake с такими же огрехами.

Включите HD-качество и смотрите на губы.

Гифку делать неохота. Хватит скринов.

*

За эпическими видео мелькнул незаметно пост с визуальным контентом от 15 декабря в инстаграме.

Ударились в другую крайность. Сделали Навальному голову на треть больше головы жены, еще и окантовали ее безобразно.

Этого фотошопера бесполезно чему-нибудь учить, цех!

*

Очередное видео от 21 декабря – очередной Deepfake.

Я позвонил своему убийце. Он признался

С 2:17. Артефакты.

По содержанию – все как должно быть. Все випы, ведомства, СМИ обязаны поддерживать постановки. Актера, в единственном числе исполняющего роль гаранта для СМИ, масс и протокола с 18.03.2015, тоже касается.

Сказка про спецоперацию ФСБ с трусами Навального – феерична! Прекрасно писатель сочинил.

Первый сценарист был никудышный, а нынешний – мастер диалога кроме всего.

И вот еще что, из этой работы.

На 11:35 Гоздев вскакивает и оказывается на фоне довольно светлого окна.

Согласно полной записи разговора время в этот момент 5:31 по Берлину, 7:31 по Москве.

На видео с полной звуковой дорожкой указано время его начала 7:27 утра 14.12.2020.

Согласно солнечному календарю в Берлине восход в этот день в 08:10, начало гражданских сумерек (за окном – они) – 07:28.

В заявленные 5:31 за окном темнота – глаз выколи. Даже до астрономических сумерек еще полчаса.

Положение не спасает ни календарь Мюнхена, ни календарь Гамбурга.

Туфта этот звонок.

*

По-моему, они издеваются над верующей публикой.

Отправили Навального в Москву.

Посты с физией Навального от 30 декабря и от 31 декабря .

.

Вновь, как не раз бывало, виски коротко подстрижены, на следующий день на сантиметр-другой отросли.

*

Ну вот , дождалась наконец общественность.

17 января в самолете и аэропорте Шереметьево показали ей назнамо кого.

Скорее всего, тот самый актер, с которым снимают дипфейки.

Что за шарик у него на кромке уха? Так выглядят старые сломы ушной раковины. Не было на ушах Навального отродясь ничего…

Еще и лоб другой формы, и затылок, в отличие от скошенного затылка Навального, другой, и уши больше, и они под другим углом…

В наборе сопровождающих приезд и суд Навального видео, разумеется, актер обработан в программе Deepfake.

Навальный в суде 18.01.2021

В множестве найдем и обычные слияния губ в неожиданных местах. Например с этого кадра, 0:29.

И обычный зевок с стрижкой.

А чего он у вас так сильно оброс?

Вот только ж был с гладко стриженными висками, 30.12.2020.

Волосы на черепе-висках растут со скоростью 0,32-0,35 мм в сутки. Иной скорости у сапиенсов, если сапиенс не цирковой урод, не бывает. Это 1 см в месяц. Но персонаж оброс значительно больше, чем на 1 см.

*

Наверняка что-то пропустил. Отвлекался на любимую тему создания истории, хотя и приключения Навального – тоже ее создание в текущий момент, но этого массы не осознают. Посмотрю, и если пропущено что-то интересное, дополню пост.

Ума и здоровья.

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