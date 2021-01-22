Мнение: Фальшивый Навальный для зомбомасс
22.01.2021, 14:48,
Разное
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Ну вот, дождалась наконец общественность.
17 января в самолете и аэропорту Шереметьево показали ей назнамо кого.
Скорее всего, тот самый актер, с которым снимают дипфейки.
Естественно, задержали, 18 января судили и арестовали на 30 суток, продолжив обычные дипфейки, препроводили в Матросскую тишину.
Продолжаем тему, начатую в этом посте
До эпического возвращения доберемся в конце поста, а пока охарактеризуем актера, его главного оппонента и продолжим с момента, на котором прервались в прошлый раз.
*
Пройдошистого малого, который шустрил в мутной водичке 90-х, как тысячи таких же деловаров тех лет, цеховые работодатели приметили и впрягли в "генплан" как минимум с 2001 года.
Где-то смахинировал наглей допустимого, кинул кого не следовало, да попался году в нулевом. Так и стал актером внематричного цеха. В силу ораторских и актерских талантов продвинулся из резерва в основу. Сделали в генплане антиподом гаранту.
Потащили в культовые революционные фигуры – на всевозможные выборы, общественные инициативы, топы блогосферы, партийные тусовки…
Так и тащат с тех пор 20 лет, не жалея интеллектуальных и медийных ресурсов. Причем, с лета 2020 года – уже как виртуала; тихо помер актер, несмотря на вложения, всем сценариям вопреки. Либо – очень малая вероятность – в таком состоянии, что нельзя не только где-то в "расследованиях" живьем снимать, но и вообще показывать.
Биография потрясает .
Одних только потенциально ломовых общественных проектов ему сделана такая куча, половины которой хватило бы любому мега-политику, вошедшему в топ, чтоб паразитировать и парить мозги людям всю жизнь.
Фонд поддержки демократических инициатив
РосПил
РосЯма
РосВыборы
Добрая машина правды
РосЖКХ
Не говоря уж про мем ПЖиВ, который и доныне жив.
Ну и нынешний Фонд борьбы с коррупцией.
Колоссальный ресурс вложен и вкладывается в Навального.
Правда, физией, шибко уж прохиндейской, не вышел – не в коня овес; и люди различать начали балаган. Не выходит у цеха и СМИ революционера, хоть умри.
25 миллионов просмотров нагнали всей мощью государственных и негосударственных СМИ РФ мега-дебило-ролику про Димона, еще несколько миллионов добавили Алишер и судьи (сейчас уже 38 млн). А вышла на антидимонские митинги даже не тысячная часть, да и те сплошняком – кому положено и малолетки.
Вся и цена потугам цеха.
Нынешний дебилоролик про черноморский дворец выведет и того меньше.
Всем устраивал сценаристов прекрасный артист, берегли как зеницу ока и лечили его. Помереть мог от ста причин. Смерть причину найдет. Но очень уж поражает слишком сильная худоба в 2018 году, "после 30 суток административного ареста". Зело похоже на онко. После химиотерапии так и выглядят; только что в порядке исключения не стригли наголо его. А поскольку сценаристы, в отличие от продукта их творчества, реалисты, то артист у них мог сниматься и наговаривать на будущее огромный фото-видео-аудио-банк, из которого сейчас и черпают исходники для всех будущих "появлений Навального", прежде чем уйти на длительную терапию и/или отдать концы.
Помер (либо, как микровероятность, пришел в полностью негодное для показа состояние) прошедшим летом. Только и годится годами создававшийся образ в священные жертвы режима в спектакле с лихо закрученным сюжетом, что мы и наблюдаем сегодня. Может, заморят его в Матросской тишине, потравят, еще как-нибудь убьют, может, оставят для еще более кровавого злодеяния – не суть. Доделывают с фантомом единственный возможный сюжет.
*
Что касается эпического ролика, претендующего на рекорд просмотров ролика "Он вам не Димон", то этот долгострой под Геленджиком, "дачу Путина", показывал еще Немцов в 2012 году, и "Яблоко" в брошюре того же времени. До них журнал "Огонек" писал про этот долгострой писал еще в 2011 году . Еще раньше объект описывался в "Совершенно секретно", были протесты зеленых, с посадкой одного из них…
А вот про что нельзя говорить никакому публичному лицу, включая виртуального с лета Навального, так это про то, что гаранта давно исполняют актеры, первый – с нулевых, нынешний – в единственном числе с 18.03.2015.
Медийный гарант, руководящий государством и что-то определяющий в глобальной политике, это фантомный персонаж.
Жизнь актера, исполняющего образ, исполняющего роль для масс, СМИ и протокола, страшна и трагична. Много хуже рабской, поскольку у раба есть надежда изменить статус. Паспорт у него есть, но нет и не будет ситуации, где он вообще понадобится; и вряд ли он этот паспорт видел в годы "сотрудничества" с цехом.
До конца дней он будет жить под надзором и пошаговым контролем, на очень ограниченном пространстве.
Все друзья, близкие и вообще люди, которых он знал, умерли для него навсегда, вместе с остальной жизнью, как и он для них. У него нет шансов ни общаться, ни даже весть подать в прошлую жизнь.
Он никогда не появится на людях вне "протокольных встреч" и подготовленных мероприятий, всегда будет жить под охраной, спрятанным от глаз. Весь круг общения у него – ограниченное число лиц из цеховой команды показа.
У него нет шансов пользоваться деньгами. Он не может принимать никаких решений, ни в части собственной жизни, ни вообще.
О каких-то товарищеских, деловых и всех других отношениях, из каких состоит жизнь в социуме, не говоря уж про родственные, он в принципе не может думать и мечтать.
То есть жизни у него нет.
А то, что есть – тоже не его. Мало ли что взбреднется цеху, какой у него будет актуальный сценарий. Могут и выпотрошить как Качиньского, могут оставить от старости помирать, он не знает этого.
За какие ковриги человека ловят на эту роль, трудно представить. Только одно приходит: до начала сотрудничества с цехом где-то был подставлен этим же цехом под криминал.
Вот такая коллизия предлагается массам, чтобы они выходили и делали историю. За одного виртуала против другого виртуала, и наоборот.
Продолжим прерванное в прошлый раз.
*
Приобщали к спорту 26 ноября в фейсбуке и инстаграме.
Вставляли в пейзаж.
Ошиблись с травами.
Рука изрядно наверху. Не может трава с поверхности ее закрывать. Но пока парились с этой травой, изуродовали указательный палец. Это вообще что за обмылок вместо него?
*
Новый ролик.
Выступление Алексея Навального в Европарламенте 27.11.20
Хотя на деле это выступление на мониторе в пустом зале Европарламента – дань глобальной ковидофрении, обычай такой.
Прокрутили низкокачественную компьютерную имитацию с Навальным на мониторах в зале, в порядке поддержки постановки. Все випы, ведомства, СМИ обязаны поддерживать постановки.
При этом умудрились сделать "выступление" по обычаю криворуко, давая понять, что оно вне программы и специально сделано для масс. Что не так?
Титры с именем выступающего со всей очевидностью есть на видео в мониторе Европарламента.
В версии для сюжета о выступлении для СМИ также поставили эти титры.
Легко убедиться, что реально живущие и выступающие по мониторам в Европарламенте люди выступают без титров с именами.
Например, тот же Яшин, выступавший тем же днем .
И в очередной раз, для тех, кто до сих пор не знает, что такое Deepfake.
Вот это нынче делается на домашнем компьютере. Нужен актер-исходник с чертами, напоминающими черты героя, программа, некривые руки, и всё.
*
28 ноября в фейсбуке и инстаграме вставили в фон Шварцвальда Навального, кормящего уток. Символичненько.
За символизмом забыли подобрать стрижку. Два дня назад волосы были подстрижены на виске, а тут лезут на ухо.
Еще и на шею налепили светлый квадрат.
Незачет.
*
3 декабря в фейсбуке и инстаграме Навальный с женой пек блины.
Ни на что более не глядя, любуемся на тени. Навальный с Юлией освещены отвесно сверху. Грудь, правая (от нас) сторона лица в тени. Предметы кухонной обстановки освещены источником справа сзади фотографа и отбрасывают тени на стену.
Нельзя работать так топорно, товарищи! Скоро даже самая верная паства Навального заметит ваши фальшивки.
*
В очередном посте 7 декабря в фейсбуке и инстаграме Навальный занимался спортом с каким-то немцем в спортзале.
Ясно, что для селфи использовались два реальных человека в спортзале, одному из них вставили голову Навального.
При этом как всегда напортачили с масштабом.
При нормальном сложении – а Навальный нормального сложения, ростом выше среднего – голова занимает одну восьмую роста. При росте выше среднего в росте уложатся от восьми с половиной до девяти голов. В высоте колена будет две – две с небольшим головы. В длине бедра – две – две с небольшим головы. А что у вас? Немец сложен нормально, Навальный – мелкоголовый урод, в его росте укладывается не меньше десяти голов.
Это из презентации урока по изобразительному искусству для 4 класса, вам в помощь. Уясните уже раз и навсегда.
Про руки вы традиционно забываете.
У немца, к которому приставлена голова Навального, другие пропорции.
Длина среднего пальца у немца практически равна длине указательного. У Навального средний палец значительно длиннее.
14 декабря выставлен эпически глупый и былинно сказочный ролик про команду идиотов ФСБшников, третий год травящую Навального. Разумеется Deepfake.
Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить
Литературная часть очень хороша – прямо заслушался. Ученый кот на пушкинском дубе такого не наплетет. Детям понравится. Молодцы!
В содержательной части отметим, что сценаристы окончательно отказались от сюжета с героической женой Юлией, спасшей одежду Навального от уничтожения кровавым режимом – см. первую часть. К сожалению, этот подвиг окончательно списан в утиль истории и забыт. Злобная бригада идиотов из ФСБ забрала вещи. 43:50 : "В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно ее забирает один из участников группы Кудрявцев…"
Долго думал, как лучше показать огрехи технологии. Рубашка тут живет свей жизнью, легко и просто находится множество невозможных метаморфоз. Но надоело. Будем смотреть на самый живой дефект технологии – метаморфозы губ. Это типичные артефакты для Deepfake и не решенная проблема технологии. Избежать таких вещей можно, если сделать движения губ медленными, размеренными. Но тогда пропадет весь образ Навального, который отличает именно импульсивная, энергичная, быстрая речь с активной жестикуляцией… Это будет уже не Навальный.
С этого кадра.
И отдельные скрины с артефактами Deepfake.
Дуплетом с выступлением гаранта 17 декабря делалось "прямое включение Навального".
Пресс-конференция Путина, Навальный в эфире, выборы в Госдуму
Разумеется, такой же Deepfake с такими же огрехами.
Включите HD-качество и смотрите на губы.
Гифку делать неохота. Хватит скринов.
*
За эпическими видео мелькнул незаметно пост с визуальным контентом от 15 декабря в инстаграме.
Ударились в другую крайность. Сделали Навальному голову на треть больше головы жены, еще и окантовали ее безобразно.
Этого фотошопера бесполезно чему-нибудь учить, цех!
*
Очередное видео от 21 декабря – очередной Deepfake.
Я позвонил своему убийце. Он признался
С 2:17. Артефакты.
По содержанию – все как должно быть. Все випы, ведомства, СМИ обязаны поддерживать постановки. Актера, в единственном числе исполняющего роль гаранта для СМИ, масс и протокола с 18.03.2015, тоже касается.
Сказка про спецоперацию ФСБ с трусами Навального – феерична! Прекрасно писатель сочинил.
Первый сценарист был никудышный, а нынешний – мастер диалога кроме всего.
И вот еще что, из этой работы.
На 11:35 Гоздев вскакивает и оказывается на фоне довольно светлого окна.
Согласно полной записи разговора время в этот момент 5:31 по Берлину, 7:31 по Москве.
На видео с полной звуковой дорожкой указано время его начала 7:27 утра 14.12.2020.
Согласно солнечному календарю в Берлине восход в этот день в 08:10, начало гражданских сумерек (за окном – они) – 07:28.
В заявленные 5:31 за окном темнота – глаз выколи. Даже до астрономических сумерек еще полчаса.
Положение не спасает ни календарь Мюнхена, ни календарь Гамбурга.
Туфта этот звонок.
*
По-моему, они издеваются над верующей публикой.
Отправили Навального в Москву.
Посты с физией Навального от 30 декабря и от 31 декабря .
.
Вновь, как не раз бывало, виски коротко подстрижены, на следующий день на сантиметр-другой отросли.
*
Ну вот , дождалась наконец общественность.
17 января в самолете и аэропорте Шереметьево показали ей назнамо кого.
Скорее всего, тот самый актер, с которым снимают дипфейки.
Что за шарик у него на кромке уха? Так выглядят старые сломы ушной раковины. Не было на ушах Навального отродясь ничего…
Еще и лоб другой формы, и затылок, в отличие от скошенного затылка Навального, другой, и уши больше, и они под другим углом…
В наборе сопровождающих приезд и суд Навального видео, разумеется, актер обработан в программе Deepfake.
Навальный в суде 18.01.2021
В множестве найдем и обычные слияния губ в неожиданных местах. Например с этого кадра, 0:29.
И обычный зевок с стрижкой.
А чего он у вас так сильно оброс?
Вот только ж был с гладко стриженными висками, 30.12.2020.
Волосы на черепе-висках растут со скоростью 0,32-0,35 мм в сутки. Иной скорости у сапиенсов, если сапиенс не цирковой урод, не бывает. Это 1 см в месяц. Но персонаж оброс значительно больше, чем на 1 см.
*
Наверняка что-то пропустил. Отвлекался на любимую тему создания истории, хотя и приключения Навального – тоже ее создание в текущий момент, но этого массы не осознают. Посмотрю, и если пропущено что-то интересное, дополню пост.
Ума и здоровья.
Сейчас многие блогеры собирают донаты. Воздерживался, но приходится обращаться. Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney (Яндекс-кошелек) 410013946572302.
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Источник: Достало
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