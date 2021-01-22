Скандалы: Неравный бой Ильи Резника

22.01.2021, 14:30, Разное

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Прокуратура заподозрила судей в связях с обвиняемыми коммерсантами, использующими бренд «Маленькая страна»

Новый поворот случился в уголовном деле Ильи Резника против сети детских садов «Маленькая страна». Напомним, создателей франшизы детских садов обвиняют в незаконном использовании товарного знака, который считает своим известный поэт-песенник. Генпрокуратура выразила недоверие судьям, которые якобы имеются «личные неформальные отношения» с коммерсантами.

О самом конфликте стало известно ещё несколько лет назад. Представители поэта-песенника уведомили сеть частных дошкольных учреждений о том, что право на словосочетание «Маленькая страна» принадлежит Музыкальному театру имени Ильи Рахмиэлевича.

По заявлению создателей сети частных детсадов Алины и Олега Будивских, с них потребовали почти 180 миллионов рублей, но гражданские процессы они выиграли, а Следственное управление МВД РФ дважды прекращало уголовное дело в связи с отсутствием в действиях обвиняемых предпринимателей состава преступления. Однако дело вновь возобновлялось по требованию прокуратуры, и в конечном итоге было передано в ГСУ СКР по решению Председателя Следственного комитета лично. Уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное использование товарного знака» в отношении Будивских расследовали 11 следователей, и на днях материалы поступили в Балашихинский городской суд.

Как стало известно «МК», одновременно с материалами уголовного дела Генеральной прокуратурой было заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности и передаче дела на рассмотрение в другой суд Московской области за подписью уже бывшего замгенпрокурора Виктора Гриня. По сути, надзорный орган выразил недоверие судьям Балашихинского суда, указав в ходатайстве на наличие неформальных связей с обвиняемыми. Прокуроры мотивировали сомнения в объективности и беспристрастности людей в мантиях тем, что по оперативной информации из столичного УЭБиПК МВД РФ, Будивские совместно с судьями посещают «организации сферы услуг».

Теперь судьям Мособлсуда предстоит установить обоснованность требования Генрокуратуры и СКР и принять решение о наличии или отсутствии связей между Будивскими и балашихинской Фемидой. Как отметил один из адвокатов обвиняемых Владимир Комаров, ранее суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление Алины Будивской о снятии защиты с товарного знака «Маленькая страна», принадлежащего АНО «Музыкальный театр им. И.Резника», в части образовательных услуг, а также ухода и присмотра за детьми, в связи с их неиспользованием правообладателем. Защита была снята, и решение уже вступило в законную силу.

Лев Сперанский