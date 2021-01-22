 

Кети Топурия родила сына от Льва Деньгова: первое фото и имя ребенка

22.01.2021, 14:28, Разное
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В октябре прошлого года Кети Топурия подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда Льва Деньгова. Сегодня солистка группы “А’Студио” сообщила радостную новость – она родила сына, которого назвали Адам. Для нее ребенок стал вторым — она уже воспитывает дочь Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом. У Льва Деньгова двое детей от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошана и сын Леонид. 

Адам – 21/01/21, – подписала Кети первый снимок малыша.

Напомним, бракосочетание пары состоялось 20 ноября прошлого года, но Топурия решила рассекретить это событие спустя время. 34-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых позирует в белоснежном платье, подчеркивающем ее интересное положение, а также демонстрирует помолвочное и обручальное кольца. Летом прошлого года Кети спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram. На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позировала с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное.

О романе Кети и Льва Деньгова стало известно в 2019 году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 36 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд. 

Кети Топурия и Лев ДеньговКети Топурия и Лев Деньгов



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