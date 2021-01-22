В Украине снизился показатель заболеваемости COVID-19. Он выше базового в пять раз

22.01.2021, 14:18, Новости дня

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Средний уровень заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 204,3 на 100 тыс. населения за последние 14 дней (при базовом – 40 новых случаев), на 19 января этот показатель составлял 220,7 (на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди регионов Украины по состоянию на 22 января остается в Запорожской (367,3) и Николаевской (353,4) областях.

В пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью COVID-19 вошли также Черкасская область (300,1), Киев (299,3) и Черновицкая область (287,2).

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Кировоградской области (81,9).

По информации Минздрава, средняя заполненность коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составляет 28,5%. Самый высокий показатель заполненности коек для пациентов с подтвержденными случаями и подозрениями на COVID-19 – в Николаевской области (39%), самый низкий – в Кировоградской области (20,1%).

Всего в Украине для больных COVID-19 выделено 66302 койки.

Инфографика: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 22 января в Украине подтвердили 1 182 969 случаев коронавирусной инфекции, из них 5348 – за последние сутки. Скончалось 21 662 пациента с COVID-19, выздоровело 928 969 человек. С начала пандемии в Украине сделали более 6 млн ПЦР-тестов.

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