Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе

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22.01.2021, 14:18, Новости дня
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Украинский актер Тарас Цимбалюк, который в сентябре 2020 года во время одного из эфиров шоу “Танцы со звездами” на “1+1” сделал предложение своей избраннице Тине Антоненко,  20 января в интервью каналу “Kyiv Live” признался, что они еще не купили свадебные наряды.

Актер уточнил, что то, каким будет его костюм, зависит от дизайна платья невесты. При этом Цимбалюк признался, что еще не обсуждал с Антоненко, в каком стиле будет проходить церемония.

“Тина начала составлять какую-то свою девчачью фабулу этого, компоновать, как она все это видит. Тогда я присоединюсь к этому со своей стороны. Мы хотим составить какой-то “костяк”, чтобы можно было это все обнародовать. Пока что мы не готовы это озвучить”, – заявил он.

ВИДЕОКомментарий актера о свадьбе можно послушать, начиная с 06.00. Видео: KYIV LIVE / YouTube

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.

Осенью 2020 года он стал участником шоу “Танцы со звездами”. 13 сентября во время третьего эфира Цимбалюк сделал предложение Антоненко. Спустя несколько дней она своей странице в Instagram заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

Ранее Цимбалюк говорил, что свадьбу они с избранницей хотят организовать в Карпатах, пригласив на церемонию самых близких людей.

Цимбалюк покинул проект после шестого эфира по результатам зрительского голосования. По словам актера, это стало для него неожиданностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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