Премьеру блокбастера Marvel «Черная вдова» решили выпустить позже

22.01.2021, 14:14, Разное

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Показ нового фильма в жанре приключения, основанного на комиксах, запланирован на май.

Популярная американская киностудия «‎Marvel»‎ сначала хотела выпустить блокбастер «Черная вдова» в первой половине 2020 года. Но, поскольку пандемия продолжает активно распространяться по всему миру, по решению режиссёров премьера состоится в мае следующего года.

По мнению многих экспертов в сфере кино, это правильно, ведь на данный момент и в ближайшие несколько месяцев кинотеатры будут оставаться закрытыми. Из-за этого спрос на киносеансы вряд ли окажется достаточно большим, чтобы можно было окупить все затраты на съемку фильма «Черная вдова». Главной его героиней является Скарлетт Йоханссон. Также в фильме снялись и другие голливудские актеры: Дэниел Крейг, Шон Коннери, Пирс Броснан.

Как говорят сами создатели блокбастера, в целом съемки получились очень захватывающими и насыщенными множеством интересных событий и перевоплощений актеров в разные образы.

Источник: smotrim.ru