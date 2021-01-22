Стала известна дата выхода блокбастера «Годзилла против Конга»

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22.01.2021, 14:14, Разное
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Любители фантастических и приключенческих историй вскоре смогут увидеть увлекательную ленту событий из американо-японского боевика «Годзилла против Конга».
К фильму уже вышел новый, весьма оригинальный постер, который раскрыл дату его выхода. Некоторые пользователи сети заметили, что на плакате есть надпись «Trailer Sunday». А на заднем фоне киностудия решила разместить кадр из фильма, который будет доступен для просмотра уже 24 января.

«Осталось всего лишь несколько дней до выхода фильма «Годзилла против Конга». Мы все в ожидании этого. Кадры и трейлер выглядят многообещающе», – сказали по этому поводу создатели.

Режиссером захватывающей киноленты является Адам Винград, который ранее работал над съемками похожих по сюжету фильмов: «Тетрадь смерти», «Ведьма из Блэр: Новая глава». В его новом кинотворении «Годзилла против Конга», что вскоре выйдет, рассказывается о противостоянии монстров со сверхспособностями и всего человечества, стремящихся захватить землю и уничтожить все вокруг. Их борьба погружает зрителя в фантастический мир сражений и ярких спецэффектов.

Источник: www.gazeta.ru



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