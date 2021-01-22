Сюткин назвал причины развода с первой женой

22.01.2021, 14:14, Разное

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Певец Валерий Сюткин рассказал, по каким причинам развелся с первой женой. Как оказалось, супруга артиста заявила, что не собирается ждать его из туров.

Сюткин откровенно пообщался с ведущим Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека». Он рассказал, почему его первый брак оказался не очень долгим. После окончания школы Сюткин был увлечен музыкой. Избранница нравилась артисту, но он жил для себя. В то время Сюткин являлся солистом группы «Телефон».

Первая жена не одобрила тот факт, что муж из проводника поезда зарубежного сообщения стал обычным музыкантом. Его зарплата была довольно высокая, поскольку выдавались суточные в валюте. Вдруг Сюткин принял решений уйти петь в филармонию за низкий оклад. Жена заявила, что не собирается ждать супруга из длительны гастрольных туров.

В первом браке у Сюткина родилась дочь Елена. Сейчас ей 40 лет, пишет «Телепрограмма».