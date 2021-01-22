 

Сюткин назвал причины развода с первой женой

22.01.2021, 14:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Певец Валерий Сюткин рассказал, по каким причинам развелся с первой женой. Как оказалось, супруга артиста заявила, что не собирается ждать его из туров.
Сюткин откровенно пообщался с ведущим Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека». Он рассказал, почему его первый брак оказался не очень долгим. После окончания школы Сюткин был увлечен музыкой. Избранница нравилась артисту, но он жил для себя. В то время Сюткин являлся солистом группы «Телефон».

Первая жена не одобрила тот факт, что муж из проводника поезда зарубежного сообщения стал обычным музыкантом. Его зарплата была довольно высокая, поскольку выдавались суточные в валюте. Вдруг Сюткин принял решений уйти петь в филармонию за низкий оклад. Жена заявила, что не собирается ждать супруга из длительны гастрольных туров.

В первом браке у Сюткина родилась дочь Елена. Сейчас ей 40 лет, пишет «Телепрограмма».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Российский депутат: Эрдоган пытается шантажировать Путина встречей с Зеленским

22.07 / 18-летняя дочь Лепса в Instagram похвасталась отдыхом в Италии

26.06 / Александра Михалкова с сыном Федором и Ирина Мартыненко с сыном Леоном снялись в лукбуке коллекции Натальи Туровниковой

30.06 / Фирменные медицинские маски и узкий круг друзей: Хлое Кардашьян отметила 36-летие

17.12 / Мнение: Секретарь по образованию

01.01 / Елена Корикова похвасталась, как сама украсила дом к Новому году

02.10 / Самое дорогое в мире лекарство от СМА показывает эффективность у младенцев

06.08 / Intel и MediaTek в 2021 году выпустят ноутбуки с поддержкой сетей 5G

16.11 / Президент Перу ушел в отставку на фоне протестов

31.12 / Соколовский будет встречать Новый год на Бали с Дакотой и ее парнем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска