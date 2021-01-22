Роскомнадзор готовится к акциям в поддержку Алексея Навального

22.01.2021, 14:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях.

К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер.

«ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram — 17%.

Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях.

Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что направил в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ.

Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях.

Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

В связи с выявлением в социальной сети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий.

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальные сети TikTok и «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.

В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

– Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok, – подчеркивается в уведомлении.

Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями.