«Умные не верят»! – Личное мнение

22.01.2021, 14:00, Разное

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Стараюсь не спорить с инстаграмными пользователями, ибо им голос разума зачастую чужд, но позавчера не выдержала. Процитирую, чтобы вы понимали, о чём шла речь:

«Лен, ты веришь в Бога чтоли? Я не хочу тебя как-то задеть, просто исходя из моего опыта, умные в основном не верят».



Фото: Соцсети

Умные? Это что же за гнусный у человека опыт, если окружающие его «умные» в Б-га не верят?

Хочу поговорить об этом серьёзно.

Отчасти я понимаю таких людей. Как посмотришь, как «крещеники» в прорубь ныряют, так и отвернуться хочется. Многое людям непонятно в церкви. То, как ведут себя многие, называющие себя верующими, не нравится и не может нравится — это я понимаю.

Однако, как только человек действительно приобретает жизненный опыт, проходит испытания, становится старше и умнее, не верить он больше не может.

Как там говорят? На войне атеистов нет? Правильно говорят.

Я не осуждаю людей, которые пишут такие комментарии. Я смотрю на них с пониманием — значит, не доросли до веры. Да и к тому же, весь этот внешний информационный шум вокруг церкви не привыкшего думать человека легко отворачивает.

Нет бы разобраться самим, но этому, к сожалению, в школе не учат. Им сказали на Ютубе, что Б-га нет, а они наивно и приняли это на веру.

Сыграли свою роль и публичные представители РПЦ и связанные с ними скандалы. Яхты, золотые часы, бронированные премиальные авто, пьяные ДТП — всё это уже даже не шокирует, а стало обыденным.

У людей сформировался стереотип: если связан с церковью, значит, жулик в рясе. А если верующий — значит, даёшь себя обдурить этому жулику.

И бесполезно что-либо доказывать, что не все верующие — дураки, и не все поголовно попы — мошенники. Наивные, не привыкшие думать своим умом люди сидят в интернете, смотрят Ютубик и уже сформировали «своё» мнение на этот счёт.

Грустно. Душа болит, когда видишь, сколько вокруг идиотов.

Редкий пример священника РПЦ, который действительно успешно работает над реабилитацией образа священнослужителя в глазах молодёжи и думающей публики — отец Павел Островский, настоятель подмосковного Георгиевского храма в Нахабино.

Он — самый известный российский православный блогер и самый остроумный (и адекватный) священник РПЦ в Рунете.



Фото: Соцсети

Инста-попа отца Павла вполне можно назвать медийным лицом — он ведущий телеканала «Спас» и участник телевизионных программ «Ответ священника. Прямая линия», «Не верю! Разговор с атеистом» и организатор известного интернет-проекта «Батюшка онлайн».

Отец Павел одним из первых в России занялся активным интернет-миссионерством и сейчас активно проповедует на популярных интернет-площадках — в Инстаграме, Facebook, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзене. Наиболее популярен профиль батюшки в Инстаграм, где на данный момент более 430 тысяч подписчиков.

В инстаграме молодой священник делится своими мыслями о мире, семье, церкви, отвечает на вопросы подписчиков. Отец Павел рассудительно говорит о простом и сложном. Никакого фанатизма, только здравый смысл — при этом полное соответствие принципам православной морали. Ну и, не боится сказать, как есть — особенно, когда гасит традиционные «православные» предрассудки:

Такие ответы отрезвляют, как ушат ледяной воды. К психологу не ходи — просто напиши отцу Павлу.

У Павла интересная биография. Родился он в 1982 году в Москве в семье Константина Островского — алтарника храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, но в какой-то момент что-то пошло не так. В старших классах Павел выбился из-под родительского контроля, начал выпивать, курить, прогуливать школу, драться, стал ярым фанатом ЦСКА. Так он рассказывает про это время: «В подростковом периоде я мог покаяться, что выпил пива, и пойти сразу же после этого снова пить пиво».

В 17 лет Островский поступил в Московскую духовную семинарию, в которой тоже постоянно нарушал дисциплину. Из семинарии был исключен на втором курсе по причине пропусков из-за болезни. Рассказывает, что своё отчисление «отметил» — напился с друзьями.

Отец устроил Павла на работу в местный храм. Там будущий инста-батюшка служил пономарем, а в свободное время участвовал в жарких дебатах на религиозные темы на различных православных интернет-форумах.

В 2004 году произошло трагическое событие в жизни Павла Островского — погибла в автокатастрофе его невеста. Тяжело переживая уход близкого человека, он переосмыслил свою жизнь. Понял, что невозможно совмещать веру и тот образ жизни, который он тогда вёл.

«Сейчас я смотрю назад и, конечно, милостью Божьей все эти ошибки, всё то ужасное общение с людьми, те грехи, которые совершались — это всё помогает сейчас общаться с молодежью».

Через какое-то время Островский женился, организовал при храме евангельский кружок для приходской молодежи, создал собственный блог в интернете, а в 2008 году заочно окончил Коломенскую духовную семинарию, был рукоположен в священники и стал одним из организаторов международного интернет-проекта «Батюшка онлайн».

Первые свои прямые эфиры отец Павел Островский проводил в социальной сети «Перископ», где был первым и единственным священником. Просто включал камеру и отвечал на вопросы, которые ему задавали в чате.

Сегодня подписчики инста-батюшки — не только верующие люди. Среди его поклонников много заядлых атеистов. Много молодежи. Отец Павел Островский делится разумными мыслями о разном: о любви, о вере, о семье, детях, дружбе, помогает советами и говорит о том, как жить в ладу с самим собой и с окружающими. И, что самое главное, делает это нормальным человеческим языком.

Отец Павел Островский — личность крайне неординарная, самобытная, харизматичная. Можно по-разному относится к религии, но очевидно, что инста-батюшка сеет разумное, доброе, вечное. Человек точно мудрый и адекватный — поразумнее многих атеистов, особенно воинствующих.

Рекомендую подписаться на отца Павла, даже если к религии вы равнодушны — это возможность разбавить свою ленту в Инстаграме чем-то реально адекватным, мудрым и интересным.

Всё лучше, чем на голые жопы эскортниц смотреть — глядишь, действительно умнее станете, а не только безапелляционно заявлять мне, что «умные не верят».

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