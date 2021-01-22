Артиллеристы под Саратовом приступили к освоению комплекса разведки «Пенициллин»

22.01.2021, 13:56, Новости дня

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Обучение младших специалистов артиллерии применению новейшего комплекса разведки «Пенициллин» началось в Самарской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Курсанты учебного центра боевого применения артиллерии Сухопутных войск, дислоцированного в Саратовской области, приступили к освоению комплекса артиллерийской разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин», поступившего в парк учебного вооружения учреждения в конце 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

По данным пресс-службы, комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Программно-аппаратные средства «Пенициллина» позволяют принимать, фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов, разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что конструктивно комплекс исполнен на базе армейского грузовика «Камаз» с выносными звукоприемниками и оптико-электронным модулем, оснащенным камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре. Комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

Ранее генеральный директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев сообщил, что в декабре 2020 года в Вооруженные силы РФ поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных входящим в состав «Веги» научно-исследовательским институтом «Вектор».