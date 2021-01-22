Барщевский предупредил организаторов массовых акций во время пандемии об уголовной ответственности

22.01.2021, 13:56, Новости дня

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За организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавируса в Москве, грозит уголовная ответственность, напомнил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах, заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский.

«Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них», – сказал Барщевский в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что люди, которые хотят принимать участие в массовых акциях, могут выходить на балконы, а не на улицы. «Я мог бы посоветовать организаторам таких митингов, чтобы люди выходили на балконы. Потому что если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса», – отметил Барщевский.

Ранее московские стражи порядка предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, а Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за призывы подростков на митинги.

Согласно ст. 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, может наказываться лишением свободы на срок до двух лет, в случае смерти человека по неосторожности – от трех до пяти лет, в случае смерти двух или более лиц по неосторожности – от пяти до семи лет.

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.