Джош Хартнетт стал отцом в третий раз, причем еще год назад

22.01.2021, 13:34, Разное

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Если кого и нужно приглашать на роли спецагентов, так это точно Джоша Хартнетта. Звезда фильмов “Перл Харбор”, “Факультет” и “Счастливое число Слевина” редко рассказывает что-либо о личной жизни, и, например, о пополнении в его семье становится известно исключительно благодаря папарацци. Так было оба раза, а вот о третьем ребенке Джош неожиданно поведал сам. Правда, рождение малыша случилось еще в конце 2019 года, так что актер все равно остался верен себе.

Радостной новостью Джош поделился в интервью изданию Mr Porter. На вопрос журналиста, каким из своих проектов он гордится больше всего, Джош ответил:

Такие есть, но больше всего я горжусь тем, что у меня трое детей, хорошие отношения с моей возлюбленной (актриса Тамсин Эгертон – прим. ред.) и замечательная семейная жизнь. Кроме того, я имею возможность делать классную работу, и чем старше я становлюсь, тем более интересных персонажей мне предлагают.

Не знаю, какие бы я имел возможности, если бы выбрал другой путь, но должен сказать, что если бы я полностью поддался этому очарованию Голливуда, то точно бы не имел счастливой жизни. Я твердо в этом уверен.

Джош Хартнетт и Тамсин Эгертон

Джош также рассказал, как они с женой пережили карантин в доме с тремя детьми:

Мы пытались как можно больше их чем-то занять – по мере наших возможностей. Но тем не менее это занимало весь день, требовало много сил, и под вечер все, что нам было нужно, – это просто добраться до бутылки вина и лечь спать.

Тем не менее, никакие сложности не могут сравниться для Джоша с той радостью, которую дарят дети. В апреле 2016-го он рассказывал на шоу Live! with Kelly and Michael:

Вы начинаете смотреть на все абсолютно по-новому. Ваше эго просто тает, когда у вас появляется ребенок – сердце покидает тело, и ты впервые разрешаешь ему погулять с кем-то еще.

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Отметим, что Джош Хартнетт и актриса Тамсин Эгертон познакомились в 2011 году на съемочной площадке фильма “Вне времени”, где оба исполняли главные роли. Любовь с экрана переросла в реальную, и уже в 2012 году пара стала вместе выходить в свет. Ранее Хартнетт значился известным сердцеедом и встречался с такими звездами как Скарлетт Йоханссон, Миша Бартон, Аманда Сейфрид и Рианна.

В 2015 году Джош и Тамсин впервые стали родителями – у них родилась дочь. В 2017-м у пары родился второй ребенок. Их имена знаменитости не раскрывают.