Новые акцизы на табачные изделия приведут к невыполнению госбюджета – СМИ

22.01.2021, 13:24, Новости дня

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Новые акцизы на табачные изделия не принесут доходов в бюджет, а спровоцируют рост контрабанды и подтолкнут компании к сворачиванию инвестиций, пишет агентство “РБК-Украина” в публикации 21 января.

Речь идет о законе №466-IX – Верховная Рада приняла его в январе 2020 года. Согласно этому документу, который, как пишет автор статьи Надежда Скляренко, в народе окрестили “законом о налоговом терроре”, с 1 января 2021 года акциз на табачные изделия электрического нагрева (ТИЭН) – IQOS, Glo – вырастает сразу в 4,2 раза или на 320%. Также повысился акциз на сигариллы, которые производит отечественный “Марвел” (Винниковская табачная фабрика). Производство сигарилл примерно на 30% дороже производства простых сигарет, но, согласно закону №466-IX, ставка акциза на эти изделия выравнивается.

Производители в целом согласились с тем, что акциз должен расти, но предложили повышать ставку постепенно. В профильном комитете Рады признали, что такой беспрецедентный рост акцизов – это “перебор”, пишет автор. К закону была подготовлена смягчающая поправка. Однако 17 декабря 2020 года народные депутаты провалили принятие этой поправки и дали “зеленый свет” четырехкратному повышению акциза на ТИЭН и уравниванию акциза на сигариллы и сигареты.

“Саботаж в стане “слуг” организовала депутат [от “Слуги народа”] Лада Булах, которая никогда прежде не занималась налоговой политикой”, – пишет Скляренко.

Больше всех от закона пострадали “Филип Моррис Украина” (IQOS), “Бритиш Американ Тобакко Украина” (Glo) и украинская Винниковская табачная фабрика (“Марвел”). “Филип Моррис Украина” уже сообщила, что вынуждена резко сократить заказ акцизных марок, только на этом бюджет потеряет сотни миллионов, отмечается в статье. В компании предупредили, что не исключают остановку инвестиций: в производство ТИЭН в Украине она планировала вложить около $200 млн, в итоге под угрозой оказались 50 тысяч рабочих мест.

О возможном сокращении рабочих мест говорят и в “Марвел”, пишет автор.

Против резкого повышения акциза выступили Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация.

Журналистка прогнозирует, что теневой рынок сигарет ожидает “бурный расцвет”, потому что цены на табачную продукцию в Молдове, Беларуси и России теперь будут значительно ниже, чем в Украине.

“А значит стики для электронных сигарет пополнят потоки контрабанды через украинскую границу и помогут повысить достаток коррупционерам от таможни, – пишет она. – Повысив акциз, народные депутаты задумали пополнить казну, но вместо этого лишили ее доходов в сложный период: коронакризис далек от спада”.

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