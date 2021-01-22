“Немного запустил себя”. Козловский показал полуголое располневшее тело
22.01.2021, 13:24,
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Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram обнародовал фото с голым торсом. На снимке он выглядит располневшим.
“Немного запустил себя на карантине. Ел кутью и не мог остановиться!” – написал певец.
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Подписчики отметили, что это фотомонтаж.
“Что за плохой фотошоп?” – спросила voronova.official.
“Не ваше тело”, – заявила svetlana_stepanova1.
Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов
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