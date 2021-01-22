 

Албания высылает дипломата России из-за постоянного нарушения карантина

22.01.2021, 13:24, Новости дня
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Власти Албании объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной “нон грата” из-за постоянного нарушения карантина, он должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает албанское агентство Lapsi.

Как отмечает агентство, в министерстве иностранных дел страны заявили, что с апреля прошлого года правительство Албании постоянно получало жалобы и осуждения по поводу открытых нарушений карантинных мер дипломатом посольства Российской Федерации в Тиране.

Высокопоставленные представители министерства связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили беспокойство по поводу действий российского дипломата. Он, в свою очередь, пообещал, что такого больше не повторится. Однако, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые карантинные меры.

Замглавы МИД Росси Александр Грушко в ответ заявил, что такие действия “не будут улучшать отношения с Албанией”, а также пригрозил, что “этот шаг не останется без ответа”, отмечает “Интерфакс”.

Агентство отмечает, что это третий российский дипломат, которого высылают из Албании. Три года назад из Албании были высланы два россиянина, когда Тирана проявила солидарность с Евросоюзом, США и НАТО в ответной реакции на отравление в Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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