Квинта показал небритого Винника

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22.01.2021, 13:24, Новости дня
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Украинский композитор и продюсер Руслан Квинта 21 января в Instagram разместил совместное портретное селфи с певцом Олегом Винником.

Артисты запечатлены в кадре небритыми. Он отметил, что снимок был сделан в студии звукозаписи.

“Нам бриЦЦя чи не бриЦЦя?” – подписал публикацию Квинта, обыграв таким образом строчку из песни Винника “Вовчиця”. В оригинале она звучит: “… зорі прозорі вгорі, вам спиться, чи не спиться”.

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Публикация от Ruslan Kvinta (@ruslankvinta)

Квинта является музыкальным продюсером “Голосу країни” на “1+1”, а Винник впервые занял место тренера на этом проекте. Премьера шоу запланирована на 24 января.

Винник будет оценивать выступления конкурсантов вместе с украинскими певицами Тиной Кароль и Dorofeeva (Надей Дорофеевой) и певцом Monatik.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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