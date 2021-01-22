Квинта показал небритого Винника
22.01.2021, 13:24,
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Украинский композитор и продюсер Руслан Квинта 21 января в Instagram разместил совместное портретное селфи с певцом Олегом Винником.
Артисты запечатлены в кадре небритыми. Он отметил, что снимок был сделан в студии звукозаписи.
“Нам бриЦЦя чи не бриЦЦя?” – подписал публикацию Квинта, обыграв таким образом строчку из песни Винника “Вовчиця”. В оригинале она звучит: “… зорі прозорі вгорі, вам спиться, чи не спиться”.
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Квинта является музыкальным продюсером “Голосу країни” на “1+1”, а Винник впервые занял место тренера на этом проекте. Премьера шоу запланирована на 24 января.
Винник будет оценивать выступления конкурсантов вместе с украинскими певицами Тиной Кароль и Dorofeeva (Надей Дорофеевой) и певцом Monatik.
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