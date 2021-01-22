Ученые назвали вероятную причину появления псориаза и экземы

22.01.2021, 13:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученым удалось определить вероятную причину возникновения псориаза и экземы. Оказалось, что в клетках с воспалительными заболеваниями протекают те же процессы, что и при развитии клеток кожного покрова, такую информацию они извлекли после составления подробной карты кожи.

Исследованием клеток кожи совместно занимались сотрудники Института Сэнгера, Университета Ньюкасла и Королевского колледжа Лондона. Они установили, что в коже, пораженной экземой и псориазом, присутствуют молекулярные пути, появляющиеся в развивающихся клетках кожи. Теперь они полагают, что результаты их исследований позволят разработать новые методики лечения псориаза и экземы.

По словам профессора Фионы Уотт, исследователи изучали выращенные в лаборатории клетки кожи на протяжении 10 лет. Она отметила, что свойства клеток в лабораторных условиях могут меняться, однако благодаря составлению «Атласа» клеток кожи можно составить специальный шаблон, который в будущем способен стать основой в регенеративной медицине. Ведь в этом случае ученым удастся восстанавливать поврежденную от огня кожу.

Источник: www.medikforum.ru