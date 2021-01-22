 

Леонид Ярмольник объяснил нежелание праздновать дни рождения

22.01.2021, 13:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский актер Леонид Ярмольник объяснил, почему он перестал праздновать дни рождения. С возрастом для него такие дни уже не становятся праздниками, хотя в 67 лет он ощущает себя только на 45, а иногда 30 лет.
В этом году Леонид Ярмольник не планирует отмечать день рождения еще и потому, что объявлен режим самоизоляции. В интервью издательству ФАН актер напомнил, что уже были случаи, когда его коллеги нарушали правила, после чего оказывались в больнице.

В основном же Ярмольник уже перестал считать дни рождения праздниками. По словам актера, этих дней ждешь, когда тебе исполняется 20 или 30 лет. Человек собирает гостей и ждет от них подарков. А по мере взросления прибавляется солидность, да и дарить особо нечего, поскольку все, что необходимо уже имеется.

Однако с другой стороны Леониду Ярмольнику приятно, когда ему говорят комплименты, но не потому, что он прожил до почтенных лет, а за хорошо проделанную работу. Когда же ему задали вопрос, на сколько лет он себя ощущает, то актер шутливо ответил, что на 45, а в некоторые дни, когда хорошее настроение, и на 30 лет.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Мнение: Популярность гимна России, водородный «Северный поток-3» и низкое производство спирта

01.08 / Мнение: Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

06.11 / Константин Богомолов заявил, что гордится Ксенией Собчак

08.07 / По ком тикает TikTok

02.09 / Синдзо Абэ подал резюме в один из московских суши-баров

03.07 / Личное: Как сделать из Шнурка человека?

26.11 / Актриса сериала “Родком” Галина Безрук: “Быть неидеальными – это нормально”

29.12 / Банки обвинили в обращении русских людей в рабство

09.12 / Мнение: О начале крупнейшей геополитической катастрофы

22.09 / Ушел из жизни переводчик романа “Улисс”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска