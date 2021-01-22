Леонид Ярмольник объяснил нежелание праздновать дни рождения

22.01.2021, 13:20, Разное

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Российский актер Леонид Ярмольник объяснил, почему он перестал праздновать дни рождения. С возрастом для него такие дни уже не становятся праздниками, хотя в 67 лет он ощущает себя только на 45, а иногда 30 лет.

В этом году Леонид Ярмольник не планирует отмечать день рождения еще и потому, что объявлен режим самоизоляции. В интервью издательству ФАН актер напомнил, что уже были случаи, когда его коллеги нарушали правила, после чего оказывались в больнице.

В основном же Ярмольник уже перестал считать дни рождения праздниками. По словам актера, этих дней ждешь, когда тебе исполняется 20 или 30 лет. Человек собирает гостей и ждет от них подарков. А по мере взросления прибавляется солидность, да и дарить особо нечего, поскольку все, что необходимо уже имеется.

Однако с другой стороны Леониду Ярмольнику приятно, когда ему говорят комплименты, но не потому, что он прожил до почтенных лет, а за хорошо проделанную работу. Когда же ему задали вопрос, на сколько лет он себя ощущает, то актер шутливо ответил, что на 45, а в некоторые дни, когда хорошее настроение, и на 30 лет.

Источник: riafan.ru