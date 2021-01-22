Сбербанк предложит постоянным участникам митингов льготный кредит на оплату штрафов

22.01.2021, 13:01, Разное

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Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал программу поддержки участников митингов «СберШтраф», в рамках которой постоянные участники несанкционированных шествий и акций смогут получить льготный кредит на выплату штрафов за участие в подобных мероприятиях.

Ставка по кредиту составит от 9 до 15% в зависимости от протестной активности заёмщика.

Чтобы поучаствовать в программе «СберШтраф», нужно прийти в любое отделение Сбербанка с паспортом и списком штрафов, выписанных за участие в несанкционированных митингах за последние 3 года. Учитываются также взыскания по месту работы и учёбы, понесённые за прогул по причине участия в митингах. Особо активным участникам митингов Сбербанк предложит приобрести золотую карту бунтовщика, которая позволит получать зарплату в организациях-иноагентах и предоставит скидку при покупке бейсбольных бит, газовых баллончиков и другого спортивного инвентаря.

– В современном мире человек имеет огромное множество митингов, на которые можно сходить. Некоторые отказывают от этого удовольствия из-за высоких штрафов. Но наш банк в состоянии помочь таким людям, тем более что многие из них и так каждый год приходят к нам за кредитом на новый айфон. Выгодные процентные ставки сделают протестную активность не только экономически выгодной, но и весьма привлекательной. Протестовать со «СберШтрафом» удобнее! – сказал Герман Греф.

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