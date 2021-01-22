«Балтийский исследователь» отправился в немецкий порт за трубами для «Северного потока – 2»

22.01.2021, 13:02, Новости дня

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Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» должно укладывать «Северный поток – 2» в датских водах, взяло курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода, свидетельствуют данные портала отслеживания судом MarineTraffic.

13 января судно «Балтийский исследователь» покинуло порт Мукран и направилось к предполагаемой точке продолжения строительства «Северного потока – 2», девять дней судно находилось в Балтийском море, южнее острова Борнхольм, передает ТАСС.

Географические координаты нахождения трубоукладчика «Академик Черский», направляющегося в германский порт Висмар, в настоящее время практически полностью совпадают с местом нахождения судна «Балтийский исследователь».

Также в Балтийском море, недалеко от «Академика Черского» и «Балтийского исследователя», находится трубоукладочная баржа «Фортуна», которая вечером 21 января вышла из германского порта Росток к месту проведения работ по укладе «Северного потока – 2». Расчетное время прибытия – 17.00 местного времени 23 января.

Накануне вечером попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , покинул немецкий порт Росток.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.