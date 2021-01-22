 

«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся на базе эсеров

22.01.2021, 13:02, Новости дня
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Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» договорились об объединении на базе эсеров, сообщила зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева.

«Будет новая объединенная партия на базе «Справедливой России». Такой путь выбрали все три объединяющиеся структуры. Это юридически более быстрая процедура. Видимо, этим руководствовались. Потому что юридические процедуры достаточно сложные будут. Здесь можно просто несколько оперативнее решить вопросы», – сообщила РИА «Новости» Корнеева.

Ранее «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. После официального объединения партии «Патриоты России» и «За правду» юридически перестанут существовать. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.

Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». 



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