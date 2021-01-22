 

Ростех представит модель истребителя Су-57Э на авиасалоне в Индии

22.01.2021, 13:02, Новости дня
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Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля.

«Планируется показать модель Су-57Э, натурный образец представлен не будет. Модель дает полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.

Напомним, в августе 2019 года генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортные варианты новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ.



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