Создана безопасная терапия CAR T-клетками для борьбы с солидными опухолями у детей

22.01.2021, 12:50, Новости дня

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Группа ученых из детской больницы Лос-Анджелеса разработала модифицированную версию CAR T-терапии, которая показывает многообещающие результаты в борьбе с нейробластомой, сохраняет здоровую ткань мозга и более эффективно убивает раковые клетки, сообщает портал medicalxpress.com.

Т-клеточная терапия химерного антигенного рецептора – CAR T – произвела революцию в лечении лейкемии. К сожалению, эта терапия неэффективна для лечения солидных опухолей, в том числе детских раковых заболеваний, таких как нейробластома. Доклинические исследования с использованием некоторых CAR T-клеток против нейробластомы выявили токсические эффекты. Однако недавно американские ученые из Лос-Анджелеса модифицировали CAR T-клетки таким образом, чтобы они были безопасны для тканей мозга. Научная работа исследователей из детской больницы Лос-Анджелеса опубликована в Nature Communications.

Хоть новое исследование находится на доклинической стадии, оно раскрывает потенциал спасающего жизнь лечения детей и взрослых с солидными опухолями. Шахаб Асгарзаде, доктор медицинских наук, ученый-терапевт из института рака и болезней крови CHLA работает над улучшением спасающей жизни CAR Т-клеточной терапии, при которой ученые берут Т-клетки собственной иммунной системы пациента и модифицируют их для распознавания и уничтожения рака. клетки.

«Терапия CAR T работает при лейкемии, воздействуя на уникальный белок (или антиген) на поверхности лейкозных клеток. Когда лечение проводится, лейкозные клетки погибают. CAR T превращает иммунную систему пациента в мощного и целенаправленного убийцу рака у пациентов с лейкемией. Этот антиген также находится на нормальных В-клетках крови, но данный побочный эффект можно лечить медикаментозно», – заявил Асгарзаде. С другой стороны, солидные опухоли, такие как рак груди или нейробластома, представляют собой дилемму: многие из антигенов, которые они имеют на своей поверхности, также обнаруживаются в здоровых тканях, токсичность которых не может быть устранена безопасно, как, например, при лейкемии.

У пациентов с солидными опухолями лечение CAR Т-клетками без разбора убивает как раковые клетки, так и здоровые ткани. Из-за этого доклинические исследования, нацеленные на эти виды рака, привели к низкой эффективности или неприемлемым уровням токсичности.

«CAR T-терапия невероятно эффективна, но для солидных опухолей она имеет значительные препятствия», – говорит Бабак Могими, доктор медицины, первый автор публикации. «Нам нужен был способ стимулировать CAR Т-клетки, чтобы они боролись с раком сильнее и умнее. Но мы также хотим сохранить клетки мозга и другие здоровые ткани». Именно это и сделали исследователи. Команда использовала новую технологию CAR T под названием синтетический Notch (или synNotch).

Т-клетки SynNotch CAR обладают уникальным свойством, называемым стробированием, которое позволяет им очень точно воздействовать на определенные виды рака. Функция стробирования работает аналогично логическим воротам – инструменту, который часто используют компьютерные программисты: если условие A выполнено, выполните действие B. «То, как это работает, действительно уникально», – говорит д-р Могими. Он объясняет, что специальный белок synNotch на поверхности Т-клетки предназначен для распознавания антигена GD2. Когда это происходит, белок synNotch инструктирует Т-клетку активировать ее свойства CAR T, что позволяет ей распознавать второй антиген – B7H3.

Т-клетка должна следовать этим конкретным инструкциям, что означает, что она может убивать только клетки с обоими антигенами. Это свойство является ключевым для минимизации токсичности; здоровые клетки иногда имеют низкий уровень одного из антигенов, но не обоих. Солидные опухоли, такие как нейробластома, имеют антигены GD2 и B7H3, которые команда доктора Асгарзаде сконструировала для распознавания клеток synNotch.

Команда также смогла преодолеть еще один вызов. «При нормальной терапии CAR T клетки перестают быть активными через некоторое время. Но мы обнаружили, что CAR T-клетки synNotch более метаболически стабильны, потому что они не активируются постоянно. Это означает, что они потребляют меньше энергии, что позволяет им продолжать бороться с раком в течение более длительного периода времени», – заключил доктор Асгарзаде.