Журналист Гордон раскритиковал Порошенко: Абсолютно завравшийся брехун

22.01.2021, 12:48, Разное

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Украинский журналист назвал Петра Порошенко “выдающимся актером малых и больших театров”, “артистом Советского союза”. По его словам, политик обманывает людей без зазрения совести.

“Ему же соврать – как нам два пальца… Даже один”, – подчеркнул Гордон в эфире телеканала “НАШ”. Он добавил, что Порошенко нельзя верить, потому что он “абсолютно завравшийся брехун”.

На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация о том, что против экс-президента Украины возбудили уголовное дело. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

В сентябре прошлого года адвокат Порошенко сообщил, что на него завели около 58 дел. Правозащитник считает все обвинения политически мотивированными, способом давления на партию экс-лидера “Европейская солидарность”.

По данным Lenta.ru, Петр Порошенко является фигурантом в делах о попытке конституционного переворота, отмывании денег, легализации преступных доходов через офшоры. По большинству из них бизнесмен проходит свидетелем.

Напомним, Петр Порошенко был лидером Незалежной с 2014 по 2019 год. Политик положил начало курсу насильственной украинизации населения и был известен своей враждебной позицией по отношению к России.