Скандалы: «Клуб бывших жен»

22.01.2021, 12:42, Разное

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Как живут и чем занимаются экс-подруги криминальных авторитетов

В 2020 году в западной прессе появилась информация о российских спонсорах Консервативной партии Великобритании. Среди них — вдова лидера Измайловской ОПГ Жанна Малевская. Судьбы других вероятных бывших «боевых подруг» бандитов сложились не менее причудливо. Виктория Боня теперь — один из самых неординарных и богатых блогеров в России. Хорошая знакомая Романа Цепова, «смотрящего за Петербургом», привозит в Северную столицу Джима Керри и записывает музыкальные клипы. Надя Сказка, якобы бывшая подруга лидера «курганских» Андрея Колигова, успела повстречаться с Ильей Лагутенко, сняться в порно и потусоваться с Настей Рыбкой. А трагическая судьба Элеоноры Кондратюк может послужить вдохновляющим примером для тех, кто потерял веру в себя.

Почетный донор британских тори

В ноябре 2001 года в ЮАР во время прыжка с парашютом лидер Измайловской ОПГ Антон Малевский попал в воздушную яму. Парашют потерял устойчивость, Малевский с высоты нескольких метров упал на землю. Через 20 минут он скончался.

Лидера «измайловских» в конце 90-х называли «алюминиевым королем России»: по информации прокуратуры Штутгарта, именно группировка Малевского помогала Олегу Дерипаске получить контроль над рядом металлургических предприятий. В «утекшей» базе данных «Преступные группировки МВД 2003» приводится краткое описание личности Малевского: «убийца с наклонностями садиста».

За полтора года до смерти «авторитетный бизнесмен» увлекся наиболее сложной разновидностью парашютного спорта — групповой акробатикой. Тогда же он стал главным спонсором сборной России по этому виду спорта.

«На севере ЮАР Антон арендовал небольшой самолет, — рассказывали в 2001-м корреспондентам газеты «Ъ» друзья погибшего. — Его первый прыжок (во время той поездки. — Примеч. Daily Storm) стал последним».

34-летний Антон Малевский находился в ЮАР с инструкторами, двумя детьми и женой — Жанной Малевской. После трагедии вдова жила в стороне от криминала, стараясь не вспоминать прошлое. Однако в 2012 году предприниматель Михаил Черной вызвал ее в Высокий суд Лондона в качестве свидетеля по иску к Олегу Дерипаске.

«Я слышала, что ее (Жанны Малевской. — Примеч. Daily Storm) родные каждое утро начинают с просмотра поисковых страниц в интернете — не пишут ли что про семью Малевских в российских и зарубежных СМИ», — делилась своими наблюдениями перед началом судебного процесса репортер газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская.

В середине декабря 2020 года Telegram-канал «Инфобомба» опубликовал пост с фотографией британского премьера Бориса Джонсона, который «лапает за шею» Стефани Горбунову, выпускницу МГУ и специалиста в сфере искусства, ювелирных изделий и моды.

«Происходит это на сборе пожертвований для Консервативной партии. Собирала фирма Ensemble Productions, которой руководит пианистка Ольга Балаклеец. В Лондоне она учредила «Частный клуб №5» (Private Club No 5 Limited. — Примеч. Daily Storm). Им владеют спонсорки Джонсона — Горбунова, Балаклеец, Сафина и Жанна Малевская. <…> На клуб есть запись в британском реестре, со всеми акционерами. Но вот Janna Malevskaya оттуда подтерта. А я нашла документ «Частного клуба №5», там еще есть доля Жанны», — писала «Инфобомба».

Малевская упоминалась в качестве одного из акционеров Private Club No 5 британским изданием Byline Times. Согласно выписке из реестра юридических лиц Великобритании, эта компания существовала с 2015 по 2017 год, и в 2016 году Малевская значилась в составе владельцев с долей в 20%.

Ольга Балаклеец — продюсер, концертирующая пианистка и глава зарегистрированной в Великобритании Ensemble Productions — основала две компании: «Частный клуб №5» и «Эксклюзивный клуб №5». Презентация «эксклюзивного клуба», выполняющего функции элитного консьерж-сервиса, проходила во время Каннского фестиваля в закрытом клубе Plage Royal, расположенном на морском берегу.

В 2008 году, когда Борис Джонсон стал мэром Лондона, он отменил проходивший в британской столице фестиваль «Русская зима». Джонсон предложил заменить его новым российским фестивалем — «Масленицей». Предложение о проведении нового мероприятия поступило от компании Ensemble Productions.

Жанна Малевская упоминалась в качестве владельца недвижимости на Рублевке в материале издания «Проект». По информации издания, вместе с детьми она владеет участком площадью 20 соток (стоимость земли — 52 миллиона рублей). Совсем рядом проживает предполагаемый сын лидера Подольской ОПГ Сергея Лалакина (Лучка). По данным «СПАРК-Интерфакс», Жанна совместно с Андреем Малевским (братом погибшего мужа) владеет несколькими компаниями по сдаче помещений в аренду.

Киллер №1, «Дом 2», 5G

Александр Пустовалов, он же Саша-Солдат или Саша-Продиджи — легендарный киллер Ореховской ОПГ. На его счету 22 доказанных убийства, среди жертв — лидеры и авторитеты ОПГ, сотрудники милиции и прокуратуры. Одно из самых резонансных преступлений Пустовалова — убийство другого известного киллера Александра Солоника вместе с его подругой Светланой Котовой (финалисткой конкурса «Мисс Россия 1996»).

Саша-Солдат был арестован в ноябре 1999 года. При аресте сопротивления не оказал, а на допросах спокойно признавался в совершении множества убийств. В 2005 году был приговорен к 23 годам лишения свободы, а в 2016 году его осудили еще на девять лет (но путем частичного сложения наказаний общий срок был увеличен всего до 24 лет тюрьмы).

«Я солдат, это моя работа», — отвечал он на вопросы о мотивах убийств.

Оперативники отмечали, что Пустовалов — «человек очень эрудированный», а проститутки обожали его за щедрость и порядочность.

В «утекшей» базе данных «Записные книжки МВД», составленной на основе записей задержанных членов ОПГ, фигурирует полная тезка (вплоть до отчества) Виктории Бони — экс-участницы «Дома-2», телеведущей и модели. В базу тезка Виктории попала по категории «ОПГ «Ореховская», а указанная причина внесения — «Связь Пустовалова А.С.». Ее записная книжка была занесена в базу в 2003 году, она хранится в одном из отделов Управления уголовного розыска ГУ МВД. Помимо этого, оперативники вели прослушку телефонных переговоров Бони. В базе есть информация о четырех номерах Виктории.

Виктория Боня родилась в Читинской области, в 16 лет уехала покорять Москву. Отправной точкой в ее карьере стало участие в реалити-шоу «Дом-2». Сейчас Виктория говорит: многие люди, которые остались в ее городе, считают, что она зарабатывала на жизнь в столице проституцией.

«Когда я через два-три года вернулась в родной город, люди даже не допускали мысли, что я могла добиться чего-то сама. Мол, она просто на Ленинградке круглые сутки стояла. Я в таких случаях отвечала: «Ну пойдите, встаньте, если на то пошло! Чего ж вы тут сидите?» — рассказала светская львица в интервью Harper’s Bazaar.

Боня входит в топ-15 богатейших блогеров в России, ее доход составляет 410 тысяч долларов (по данным Forbes на ноябрь 2019 года). Виктория ведет онлайн-курсы по повышению женственности и выпускает одежду под собственным брендом. В 2020 году Боня стала «конспирологическим ньюсмейкером»: она поддерживает теорию об опасности вышек сотовой связи 5G и говорит о вреде вакцины от коронавируса.

«Всемирная организация здравоохранения точно одна из первых, кто занимается этим. А также те, кто рулят миром, — глубинное государство, которому подчиняются президенты всех стран. Не все так просто. Почитайте про это. Якобы там принимаются все решения», — заявила Виктория Боня в интервью Алене Жигаловой.

По «продюсерским» стопам

Утром 27 сентября 2004 года в Санкт-Петербургском Князь-Владимирском соборе собралось около 200 человек.

«Бок-о-бок стояли, казалось бы, непримиримые враги — высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и известные бандиты, за которыми к тому времени уже закрепился термин «авторитетные предприниматели», — писало издание «Проект» в материале, посвященном окружению президента.

По информации авторов расследования, среди прихожан можно было заметить нынешнего руководителя Росгвардии Виктора Золотова (тогда — начальника службы безопасности президента), главу управления собственной безопасности МВД Константина Ромодановского, а также все руководство петербургской милиции.

«Рядом с ними под высокими сводами собора стояли в окружении хмурых здоровяков в кожаных куртках Владимир Барсуков (Кумарин), которого в 2019 году суд признал лидером Тамбовской ОПГ, и Денис Волчек, экс-депутат Госдумы от ЛДПР и партнер другого петербургского авторитета 90-х — Константина Яковлева (Кости Могилы)», — «Проект» продолжал перечислять присутствующих. Всех этих людей объединила смерть Романа Цепова — петербургского предпринимателя и телепродюсера, которого причисляли то к бандитам, то к сотрудникам спецслужб. Его называли «серым кардиналом Петербурга».

В начале 90-х Цепов, закончивший Высшее политическое училище МВД СССР, уволился из органов и основал охранную компанию «Балтик Эскорт». Тогда же, отмечал «Проект», он установил крепкие связи с вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным и офицером Главного управления охраны (в будущем — ФСО), приставленным к мэрии, Виктором Золотовым. Смольный заключил договор на услуги охраны Путина и его семьи с «Балтик Эскортом». Цепов получил возможность влиять на кадровую политику в силовых структурах — например, предлагать на высокие посты своих людей. За это, по одной из версий, и получил кличку Продюсер.

В СМИ были упоминания о том, что настоящая фамилия Цепова — Бейленсон. Якобы он взял фамилию жены — Ирины Цеповой. О ее дальнейшей судьбе известно немногое: в апреле 2008 года Ирина обратилась в милицию с заявлением о пропаже дочери Дарьи. За полгода до этого девушка уехала из Петербурга со своим парнем — суданским студентом-медиком.

Однако Ирина — не единственная женщина в жизни Продюсера. Считается, что он мог иметь тесную связь с Ириной Афанасьевой, гендиректором риэлторской фирмы «Домино». В середине 90-х между Афанасьевой и Цеповым якобы установились «нежнейшие отношения», их видели вместе на питерских тусовках. Вероятная романтическая связь не помешала Ирине «кинуть» Цепова: «Домино» продало ему квартиру, не принадлежащую фирме. Позднее Афанасьеву обвинили в мошенничестве и подделке документов. В 2001 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас полная тезка Афанасьевой — генеральный директор и владелец ООО «Мэйкерс Лаб». Выручка компании за 2019 год составила 4,5 миллиона рублей. На фирму зарегистрирован сайт Atelier Makers Lab — ателье по пошиву театральных костюмов.

«Компания Makers Lab с 2012 года изготовила более 14 000 костюмов для мюзиклов, балетов, ТВ-сериалов и шоу», — говорится на сайте фирмы.

Помимо пошива костюмов, Makers Lab занимается продюсерской деятельностью. В начале 2019 года петербуржцев удивила новость: в мюзикле «Мастер и Маргарита», который идет на сцене ЛДМ, партию Воланда исполнит знаменитый американский комик и актер Джим Керри.

«Продюсерская компания Makers Lab готовит настоящую сенсацию, — сообщалось поклонникам мюзикла. — В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актер был приглашен не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре «ЛДМ. Новая сцена».

Тогда корреспондент «Фонтанки» смог дозвониться до тезки Афанасьевой. Она сообщила, что ее фирма действительно подписывает договор с Керри на 12 спектаклей. Однако на тот момент он еще не был заключен. Не был подписан и позднее. За несколько лет до этого Makers Lab, судя по всему, запускала в соцсетях утку о приезде Кевина Спейси на один из мюзиклов, поставленных в петербургском «Мюзик-Холле». Очевидно, актер так и не приехал.

Судя по публичной странице Ирины Афанасьевой во «ВКонтакте», помимо продюсирования она является участником движения помощи детям-сиротам и автором телепередачи о любви и сексе «Основной инстинкт». В марте 2012 года Ирина выпустила собственный музыкальный клип «Синие сумерки», главную роль в котором исполнил российский актер Андрей Носков, известный по роли домохозяина в сериале «Кто в доме хозяин?».

«Мумий Тролль», мастер перформанса, MILF

Курганская ОПГ — одна из самых жестоких и кровавых московских группировок 90-х. Именно на нее работал Александр Солоник, убитый Сашей-Солдатом. Один из лидеров «курганских» — Андрей Колигов, лейтенант запаса и бывший комсомольский активист. Колигов считался мозговым центром ОПГ: во время обыска в его квартире оперативники нашли личный дневник, в котором бандит описывал поэтапный «наполеоновский» план захвата криминальной власти в Москве.

Еще в начале 90-х «курганцы» стали убивать лидеров столичных ОПГ и брать под контроль коммерческие структуры. В 1997 году Колигова задержали в аэропорту Шереметьево-2. Он был осужден на 24 года и через восемь лет покончил с собой в колонии.

Telegram-канал «Инфобомба» пишет, что тезка «легенды гламурной тусовочки» Надежды Силенской (Надя Сказка) в 1991 году якобы родила дочь от Колигова. Утверждается, что Сказка могла сожительствовать с ним в одной московской квартире на улице Толбухина. Информацию об этом можно найти в «утекшей» базе российских загранпаспортов, а также в базе адресов жителей Москвы.

Надежда Силенская позиционировала себя как «мастер перформанса»: на гламурных премиях она появлялась в мини, БДСМ-масках или латексных корсетах. Взлет публичной карьеры Сказки принято отождествлять с началом романа с музыкантом группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко. У нее был бутик Skazka, где продавались колготки из латекса. По слухам, инвестором выступал сам Лагутенко. Пара рассталась в 2005 году, тогда же бизнес светской дивы постепенно сошел на нет.

В 2011 году у Силенской был роман с футболистом «Локомотива» Мануэлом да Коштой. В 10-е она начала сниматься в порнофильмах. Особого успеха Надежда добилась в жанре MILF. Недавно она снялась в откровенной фотосессии вместе с Настей Рыбкой, известной своей связью с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Красота по-сочински

Рубен Григорян, он же Циклоп, — известный сочинский авторитет. Однако прославился он совсем не тем, что держал в страхе весь город. 2 сентября 1999 года во дворе школы знакомые Григоряна напали на 17-летнюю Элеонору Кондратюк. Позднее следствие установило, что Циклоп попросил их «разобраться» с Элеонорой и облить ее кислотой. Нападение было жестоким: подельники сочли серную кислоту слишком слабым средством для мести и добавили в нее растительное масло. Григорян в это время уехал из города, чтобы обеспечить себе алиби.

Подкараулив Кондратюк, преступники схватили ее за волосы и выплеснули кислоту. Элеонора смогла добежать до школы, ее отвезли в больницу. По словам врачей, травмы были несовместимы с жизнью. У девушки были сожжены лицо, горло, шея и глаза. Однако ей удалось выжить и даже восстановить зрение. Реабилитация длится уже 20 лет, Кондратюк перенесла около 200 операций.

За год до случившегося Кондратюк получила титул «Мисс Очарование» на конкурсе красоты в Сочи. После этого Григорян начал оказывать ей знаки внимания, навязывал знакомство. Элеонора отвергала его ухаживания. Получив очередной отказ, Циклоп сказал ей: «Ты будешь плакать кровавыми слезами».

Следствие и судебные разбирательства длились около трех лет. Участники преступления отрицали свою вину. На суде Григорян вел себя дерзко. Когда его выводили из зала суда к автозаку, он вступил в перепалку с журналистами, которых он считает своими главными врагами.

«Ты что, крыса? — кричал он одному из репортеров. — Ты зачем назвал меня чудовищем? Из-за тебя меня теперь все ненавидят! Если б ты не раскричался на всю страну, неизвестно, как бы все обернулось!»

Циклоп был приговорен к 11 годам лишения свободы. Его подельники — к шести и семи годам. В 2017 году Элеонора Кондратюк выпустила мотивирующую книгу «Элеонора. Я выбрала жизнь». Она выучилась на психолога и сейчас консультирует людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Даниил Беловодьев