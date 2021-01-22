“Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно”. Известный ведущий рассказал о своей семье

22.01.2021, 12:30, Новости дня

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Украинский ведущий Владимир Остапчук в эфире передачи “Без краватки”, которая размещена 18 января на YouTube-канале “НЛО TV”, заявил, что после свадьбы жена, нотариус Кристина Горняк, взяла его фамилию.

“Остапчуков стало больше, потому что Кристина взяла мою фамилию. Теперь она Кристина Остапчук. А она нотариус, и я так понял, что это даже документально было сложно сделать. Это такая постоянная волокита. Но это приятно”, – завил он.

ВИДЕОКомментарий Остапчука о новой фамилии жены можно посмотреть, начиная с 07.00. Видео: НЛО TV / YouTube

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2020 года Остапчук женился на Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

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