 

СБУ поймала в Кропивницком агента ФСБ. Он собирал информацию о подразделениях ВСУ

22.01.2021, 12:30, Новости дня
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Контрразведчики Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении в Кропивницком агента Федеральной службы безопасности России. Об этом рассказала пресс-служба СБУ 22 января.

По информации сотрудников службы, агент собирал и передавал РФ информацию о военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины и представителях местных органов власти. 

Оперативники рассказали, что обвиняемый руководил ячейкой запрещенной в Украине коммунистической партии. К своей деятельности он привлек близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Правоохранители обыскали место жительства фигуранта, изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы. Это оборудование он использовал для сбора и передачи разведывательной информации, добавили в СБУ.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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