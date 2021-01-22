 

Пожар в доме престарелых. В Харьков прибыл Зеленский

22.01.2021, 12:30, Новости дня
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В связи с пожаром, который произошел накануне в доме престарелых, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков. Об этом 22 января в Facebook сообщает Офис президента.

Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым, которая работает над выяснением причин произошедшего.

“Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2261846053960249

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии пожара. Первая версия – пожар возник в результате поджога; вторая – причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; третья – пожар случился из-за замыкания электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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