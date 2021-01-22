 

Группа крови предсказывает сердечно-сосудистые проблемы у пациентов с коронавирусом

22.01.2021, 12:26, Разное
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Ученые из Гарвардского университета установили, что группа крови может предсказать сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусом. Благодаря результатам исследования появится возможность оценивать риск развития осложнений у пациентов.
Ученые из Гарвардского университета установили, что группа крови может предсказать сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусом. Благодаря результатам исследования появится возможность оценивать риск развития осложнений у пациентов.

В ходе научной работы специалисты проанализировали информацию о 400 человек. За ними в течение 30 дней осуществлялось наблюдение, результаты оценивала группа экспертов из трех человек. Половина испытуемых имела первую группу крови, 30% – вторую, 15% – третью, 6% – четвертую.

Установлено, что люди с цереброваскулярными нарушениями в основном имели вторую группу крови, а пациенты с гипертонией – третью. Что касается сердечно-сосудистых болезней, то в 2,5 раза чаще они наблюдались у обладателей второй группы крови. Среди таких пациентов чаще встречались тромбозы.

Источник: yandex.ru



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