 

Влад Топалов и Анна Плетневая пытались сбежать из шоу «Маска»

22.01.2021, 12:26, Разное
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Продюсер телевизионного проекта «Маска» Юлия Сумачева рассказала, что участники Влад Топалов и Анна Плетневая хотели вместе сбежать со съемок.
В одном из интервью Сумачева сказала, что во время каждого выпуска Топалов сильно волновался. Певец открыто признавал, что боялся проиграть и иногда ему было трудно выбрать подходящую песню для исполнения. Со временем его фобия передалась участнице Плетневой. Но когда они впервые спели дуэтом, эта проблема быстро разрешилась. Более того, с тех пор они начали чаще вместе выступать.

«За кадром у них в основном не было конфликтов, при этом я замечала недоверие и настороженность по отношению ко мне, как продюсеру», – поделилась Сумачева. Но что более интересно, однажды они хотели сорвать съемки и сбежать с проекта. К счастью, это оказалась шутка, хотя я и все остальные в тот момент всерьез разволновались. Некоторые из участников говорили, что между Топаловым и Плетневой был роман.

Стало известно, что после окончания проекта пара снялась в клипе под названием «Песенка панды и попугая», премьера которого состоялась совсем недавно.

Источник: www.starhit.ru



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