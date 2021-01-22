 

Представлена новая теория формирования Солнечной системы

22.01.2021, 12:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Международная группа ученых представила новую теоретическую модель формирования планет в Солнечной системе. Астрофизики полагают, что процесс протекал в два этапа, это позволяет объяснить различия в химическом и изотопном составе небесных тел.
Долгое время исследователи не могли понять, почему на планетах во внутренней части Солнечной системы: Земле, Марсе и Венере, содержится так мало воды и других летучих компонентов. А вот планеты, находящиеся во внешней зоне, наоборот, в своем составе имеют намного больше воды, кроме того, они отличаются и своим изотопным составом.

Для объяснения этого феномена британские, немецкие и швейцарские исследователи решили разработать новую теорию формирования планет в Солнечной системе. Согласно ей на первом этапе происходило формирование протопланет во внутренней части. В свою очередь внешние протопланеты образовались позднее путем радиогенного нагрева.

По словам специалистов, планеты внутренней и внешней групп формировались по двум путям развития. По этой причине у них разный химический и изотопный составы.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Скандалы: Бэлла Черкесова объяснит главным редакторам «политику партии»

06.08 / Выплаты ухаживающим за инвалидами гражданам хотят увеличить

19.07 / Личное: Не пора ли вам домой?

23.10 / В случае проигрыша на выборах Трамп может стать постоянным экспертом ток-шоу на телеканале «Россия-1»

30.09 / В Пензе новорожденного назвали Роскомнадзором

08.12 / Мнение: Она молчала 100 дней, а потом появилась «Альтернатива»

16.11 / Гражданская война на Севере России

19.07 / В Ростове-на-Дону оползень разрушил крупнейшее в России место захоронения жертв холокоста

15.09 / Китай и Камбоджа запретили въезд Зюганову за антикоммунистическую деятельность

17.07 / Мнение: Гибель эстонца под Зайцево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска