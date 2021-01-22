Представлена новая теория формирования Солнечной системы

22.01.2021, 12:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Международная группа ученых представила новую теоретическую модель формирования планет в Солнечной системе. Астрофизики полагают, что процесс протекал в два этапа, это позволяет объяснить различия в химическом и изотопном составе небесных тел.

Долгое время исследователи не могли понять, почему на планетах во внутренней части Солнечной системы: Земле, Марсе и Венере, содержится так мало воды и других летучих компонентов. А вот планеты, находящиеся во внешней зоне, наоборот, в своем составе имеют намного больше воды, кроме того, они отличаются и своим изотопным составом.

Для объяснения этого феномена британские, немецкие и швейцарские исследователи решили разработать новую теорию формирования планет в Солнечной системе. Согласно ей на первом этапе происходило формирование протопланет во внутренней части. В свою очередь внешние протопланеты образовались позднее путем радиогенного нагрева.

По словам специалистов, планеты внутренней и внешней групп формировались по двум путям развития. По этой причине у них разный химический и изотопный составы.

Источник: ria.ru