Препарат предупредил COVID-19 у людей, которые контактировали с инфицированными

22.01.2021, 12:24, Разное

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Препарат бамланивимаб, который производит Eli Lilly, относится к группе моноклональных антител. Это искусственно созданные антитела против коронавируса. Лекарство получило одобрение Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) разрешило использовать препарат при COVID-19 легкой и средней тяжести.

В исследовании участвовали 965 человек: 666 сотрудников домов престарелых и 299 жильцов этих заведений. Часть из них получила экспериментальный препарат, и часть – плацебо.

Группа исследователей приезжала в дома престарелых, в которых обнаруживали случай коронавирусной инфекции. В них оборудовали временные центры для внутривенного вливания бамланивимаба.

Количество заболевших среди жителей домов престарелых, получивших лекарство, было ниже на 80%, среди работников – на 60% по сравнению с теми, кто получил плацебо. За время исследование от COVID-19 умерли четыре участника исследования, все они были из группы плацебо.

«У меня отвисла челюсть, когда я увидел таблицу с результатами», – сказал доктор Мирон Коэн (Myron Cohen) из Университета Северной Каролины, ведущий автор исследования.

Доктор Срилатха Эдупуганти (Srilatha Edupuganti), специалист по вакцинам из Университета Эмори отметил, что моноклональные антитела краткосрочно дают практически такую же защиту, как вакцины, но немедленно. Вакцины в настоящее время не хватает и многие отказываются прививаться.

Эксперты, не связанные с исследованием, тоже выразили энтузиазм по поводу результатов.

«Эффект на смертность очень значительный, в частности, среди жителей домов престарелых, риск смерти у которых высок, и которые могут хуже других отвечать на вакцинацию», – сказала профессор Кетлин Нойзил (Kathleen Neuzil) из Медицинской школы Мэрилендского университета.