Мнение: Как семьи становятся богатыми, или магия сложного процента

22.01.2021, 12:14, Разное

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Читатели пишут, что кредиты на долгом периоде неизбежно приводят к коллапсу. Дескать, если бы Октавиан Август положил в банк 1 пенни под 4% годовых, то к 1750 году его наследники могли бы купить на проценты золотой шар весом в нашу планету. Из этого, разумеется, автор построения делает околомарксистские выводы:

https://olegmakarenko.ru/2050161.html?thread=786833521#t786833521

Кредит даже в 1% в конечном итоге приводит к коллапсу. Это показала Маргрит Кеннеди в своей книге “Деньги без процентов и инфляции”.

Цитата:

«Еще одна аналогия так же наглядно показывает невозможность продолжительного экспоненциального роста: если бы кто-нибудь вложил капитал в размере 1 пенни в год Рождества Христова с 4% годовых, то в 1750 году на вырученные деньги он смог бы купить золотой шар весом с Землю. В 1990 году он имел бы уже эквивалент 8190 таких шаров. При 5% годовых он смог бы купить такой шар еще в 1403 году, а в 1990 году покупательная способность денег была бы равна 2200 млрд. шаров из золота весом с Землю.

Пример показывает ту разницу, которая обусловлена действием 1% годовых в течение продолжительного отрезка времени. Кроме того, он доказывает, что в длительной перспективе выплата процентов как математически, так и практически — невозможна. Экономическая необходимость и математическая невозможность находятся здесь в неразрешимом противоречии. То, как такой механизм приводит к аккумуляции капитала в руках все меньшего количества людей (что приводило в прошлом к возникновению неисчислимых междоусобиц, войн и революций), показано — в разделе “Заблуждение № 3”. Сегодня процентный механизм является основной причиной необходимости патологического роста экономики со всеми известными последствиями разрушения окружающей среды».

Вот, что мне есть сказать по этому поводу.

1. Удивительно, но банки и вправду существовали уже в те времена. Теоретически какой-нибудь римлянин действительно мог оформить доверить вклад так называемым аргентариям. Максимальный процент по кредитам был тогда ограничен 12% годовых, обычно же кредиты выдавали под 5-6% годовых. Расчёты велись в золоте и серебре, так что при переводе на наши реалии надо добавить рублёвую инфляцию. Получится, грубо говоря, средний кредит в 10% и максимальный — в 17% годовых.

2. К сожалению, Римская империя просуществовала только до 15-го века, причём западную её часть варвары захватили и поделили уже в 5-м веке нашей эры. Не существует банка, который работал бы все эти столетия, стабильно выплачивая клиентам проценты в золоте.

Это значит, что гипотетическому вкладчику пришлось бы управлять рисками, раскладывая свои деньги по разным странам и разным финансовым учреждениям, периодически терять накопленное. Таким образом, наш вкладчик не мог рассчитывать на 4% годовых. Стабильный 1% годовых был бы куда как ближе к реальности.

3. Если мы пересчитаем судьбу пенни под 1% годовых, мы увидим, что к 1750 году этот пенни превратился всего лишь в 365 тысяч фунтов. Существенную, но отнюдь не астрономическую сумму. Главная ошибка всех мечтателей такого рода заключается в том, что они завышают процент. 4-5% годовых вполне реально получить, пока ты занимаешься деньгами лично. Однако твой внук может расставить приоритеты иначе, снять деньги с банковского вклада и купить на них дорогую лошадь.

4. Сама идея использовать капитал для производства новых ценностей родилась относительно недавно. На протяжении большей части истории человечества богатые люди предпочитали так называемую тезаврацию — распихивание накопленных или награбленных монет по сундукам. Другой традиционной «инвестицией» была инвестиция в армию, которую применяли для защиты или для грабежа соседей.

Такие вложения не давали финансовой отдачи, однако особого выбора у богатых людей не было. Им приходилось содержать войска в любом случае: или свои, или чужие.

5. Надёжные несколько процентов годовых стали реальностью только при капитализме. Если мы повторим наши расчёты про 1 пенни, но возьмём за стартовую точку 1500 год, результаты будут вполне реалистичными. 100 фунтов стерлингов, положенные под 4% в 1500 году, превращаются к нашему времени в 72 млрд фунтов. Многие современные семьи владеют значительно большими состояниями.

Бессмертный Перельман цитировал в своей «Занимательной алгебре» завещание президента Бенджамина Франклина:

Препоручаю тысячу фунтов стерлингов бостонским жителям. Если они примут эту тысячу фунтов, то должны поручить ее отборнейшим гражданам, а они будут давать их с процентами, по 5 на сто в год, в заём молодым ремесленникам. Сумма эта через сто лет возвысится до 131.000 фунтов стерлингов. Я желаю, чтобы тогда 100.000 фунтов употреблены были на постройку общественных зданий, остальные же 31.000 фунтов отданы были в проценты на 100 лет. По истечении второго столетия сумма возрастет до 4.061.000 фунтов стерлингов, из коих 1.060.000 фунтов оставляю в распоряжении бостонских жителей, а 3.000.000 – правлению Массачусетской общины. Далее не осмеливаюсь простирать своих видов.

Как видите, звучит уже достаточно реалистично.

6. Уинстон Черчилль, потомственный аристократ, говорил: «От деревянных башмаков к деревянным башмакам – путь в четыре поколения: первое поколение наживает, второе – приумножает, третье – транжирит, четвертое – возвращается на фабрику». И действительно, даже 500 лет — это 20 поколений. Даже при средней доходности в 6% годовых в итоге мы увидим значительно меньший рост, так как каждое поколение будет терять деньги из-за раздела между братьями-сёстрами и из-за беспечных транжир, которые регулярно появляются в каждой семье.

7. Семьи, которым веками удаётся правильно воспитывать наследников, за несколько веков неизбежно приходят к богатству. Известный всем пример — династия Ротшильдов, которая ведёт свою историю с 18-го века. Есть и другие династии, которые начали раньше и богатели медленнее. Они менее известны, так как люди предпочитают читать новости про авантюристов, а не про осторожных и расчётливых инвесторов.

8. Кстати, о семьях. Давайте-ка попробуем доказать, что размножение невозможно. Возьмём обычную человеческую пару, мужчину и женщину, и дадим им завет плодиться по 4% в год. Это будет примерно в два раза за 20 лет — вполне достижимая скорость, если относиться к постельным делам с достаточной серьёзностью. Чтобы добавить убедительности, вспомним американских амишей — в 1920 их было всего лишь 5 тысяч человек, а сейчас, в 2020, амишей уже 350 тысяч:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Амиши

Так вот. Пусть наши римляне, Адамус и Евия, приплывут в 1-м году н.э. в Америку и начнут там производить потомство со скоростью в 4% годовых. Несложно подсчитать, что Колумб, прибыв на новый континент, обнаружит там в 1492 году… 25 септиллионов американцев! На каждом квадратном метре территории США будет стоять по 3 триллиона жителей США: вероятно, не столь упитанных, как в наши дни.

Повторим за скептиками их вывод: «пример… доказывает, что в длительной перспективе размножение человечества как математически, так и практически — невозможно. Демографическая необходимость и математическая невозможность находятся здесь в неразрешимом противоречии».

9. Если мы разберём честный банковский кредит на винтики, мы обнаружим, что это те же благородные инвестиции, только оформленные чуть иначе. Можно накопить денег и построить завод самостоятельно. Можно вложиться с банком напополам — банк покупает здание и станки, директор организует производство. Можно взять в банке кредит, построить завод, отдать кредит банку.

Итоговый результат во всех случаях будет одним и тем же: материальные ценности, выраженные в килограммах золота, превратятся в работающий завод и начнут расти.

10. Как верно заметил Уоррен Баффет, никто не хочет богатеть медленно. Все хотят поставить на красненькое и сорвать куш, желательно не забивая при этом голову исследованиями и расчётами. Разбогатеть на спекуляциях действительно невозможно — у профессора Скоробогатова как раз вышла на днях на этот счёт хорошая статья:

https://skorobogatov.livejournal.com/61960.html

Подведу итог

Человечество действительно не показывало средней доходности в 4% годовых на протяжении последних двух тысяч лет, это правда. Реальный экономический рост был в разы ниже.

Вместе с тем это не значит, что искомые 4% годовых (или даже 6-8% годовых) недостижимы лично для вас. Во-первых, мы живём в спокойную историческую эпоху, которая позволяет нам наращивать капиталы куда как легче и безопаснее, нежели, например, в эпоху набегов викингов.

Во-вторых, экономика планеты растёт медленно, так как большая часть людей предпочитает немедленно сливать накопленные денежки на потребление. Инвесторы, которые удерживаются от проедания капитала, увеличивают своё состояние в разы быстрее.