Родителей призвали не допустить участия детей в незаконных акциях 23 января

22.01.2021, 12:08, Новости дня

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Ассоциация родительских комитетов и сообществ обратилась к родителям с призывом не допустить участия детей в несанкционированных акциях 23 января, организаторам которых «выгодны любые провокации, лишь бы развязать кровавую бойню».

«Популярные социальные сети, имеющие влияние на наших детей, стали массировано призывать их выйти на несанкционированный митинг 23 января. Управляемые из-за рубежа, они ведут целенаправленную и профессиональную обработку сознания подростков. Абсолютно все ученики школ в курсе предстоящих событий и многие воспринимают это как приглашение на «веселую тусовку», где можно будет проявить себя, «оторваться по полной», – говорится в обращении Общероссийской общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС».

«Организаторам акции выгодны любые провокации, лишь бы развязать кровавую бойню. Наши дети уготованы в качестве «пушечного мяса», прикрываясь которым зарубежные дирижеры собираются осуществлять оранжевую революцию в России. Использовать при этом детей, манипулируя их сознанием – грязные политические технологии и нам вместе необходимо этому противостоять. Независимо от политических взглядов каждого из нас нужно защитить детей от опасности. Политика – дело взрослое и не случайно использование несовершеннолетних в политических акциях запрещено законом. Тем более законом запрещено участие в несанкционированных митингах. МВД уже заявило о принятии мер к организаторам этих незаконных призывов. Но и дети, участвующие в несанкционированных акциях, могут быть привлечены к ответственности со всеми вытекающими последствиями», – отмечают авторы обращения.

Родителей призывают рассказать детям «о грозящих опасностях, о псевдогеройстве, о тех уроках революций, которые наша страна уже получила, об ответственности за свою жизнь и за будущее своей страны». «Проконтролируйте, чтобы они были дома в этот неспокойный день. Будьте бдительны! Берегите своих детей!» – просят в Ассоциации.

С обращением к родителям также выступил председатель Всероссийского совета отцов Андрей Коченов. Агитацию выйти на противоправные митинги он назвал циничными и указал, что призыв направлен на молодежь, «на тех, кто менее всего разбирается в происходящем и не понимает, к чему может привести очередная революция».

«Мы – отцовское сообщество страны – строим будущее наших детей не на баррикадах и митингах, а в школах и в собственных семьях, создавая традиции и занимая наших детей конкретными созидательными делами. И в отличии от новоявленных политиков, рвущихся к власти, любой ценой, мы не жалуемся и не ноем, что нам кто-то мешает строить наше с вами будущее, мы его просто строим своими руками, здесь и сейчас», – подчеркнул он в обращении, опубликованном во «ВКонтакте».

«И в это самое время, приходят «добрые» дяди и уводят наших детей туда, куда надо именно им, манипулируя неокрепшим сознанием подростков, по-хамски используя то, что подростковый возраст протестный по своей сути. При этом мы родители, отцы просто лишены возможности хоть как-то повлиять на этих «горе-политиков», использующих наших детей, потому что им вообще все равно, что с ними будет, для них главная цель – это сама власть. И самое страшное то, что они знают, что молодежь пойдет, и никто их не остановит», – отметил Коченов.

«Мы не собираемся это терпеть. Мы не только объясним своим детям, как цинично их используют, но и обратимся в правоохранительные органы с тем, чтобы все подстрекатели к противозаконным действиям были привлечены к уголовной ответственности», – заверил он.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях в субботу, 23 января. Кроме того, московские стражи порядка напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.