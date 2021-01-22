Минтруд предложил дать возможность отказаться от работы при угрозе здоровью

22.01.2021, 12:08, Новости дня

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Минтруд планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

«В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится», – передает РИА «Новости» слова Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он пояснил, что госполитику в области охраны труда планируется дополнить новыми направлениями, которые предусматривают, в том числе, формирование основ для оценки управления профессиональными рисками, а также повышение уровня защиты прав работников.

Предполагается, что изменения позволят сократить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда, сказал Вовченко.

Напомним, во вторник Верховный суд РФ признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве и отправил дело о ее споре с работодателем в суд первой инстанции на новое рассмотрение.