 

Кандидат в министры финансов США рассказала о судьбе антироссийских санкций

22.01.2021, 11:54, Разное
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На пост министра финансов США претендует представительница Демократической партии Джанет Йеллен. С 2014 по 2018 годы она занимала должность главы Федеральной резервной системы страны, будучи первой женщиной в американской истории, получившей эту должность.

Недавно Йеллен заявила о намерении пересмотреть некоторые санкции, которые Вашингтон ввёл против Ирана, Китая, Венесуэлы, Северной Кореи и России при экс-президенте США Дональде Трампе. Она обратила внимание на то, что ограничительные меры служили лишь стратегическим целям.

Журналистка издания Bloomberg Салеха Мосин решила поинтересоваться у политика, о каких именно санкциях идёт речь. В частности, корреспондент задала кандидату на пост главы минфина США вопрос об антироссийских санкциях.

Джанет Йеллен ответила, что планирует сохранить в отношении Москвы
жёсткий санкционный режим , который был введён после мнимой агрессии на юго-востоке Украины и вхождения Крыма в состав России. Йеллен добавила, что сохранятся и те санкции что были применены из-за угрозы национальной безопасности США.

Напомним, что 20 января избранный президент США Джо Байден вступил в должность. Некоторые политологи считают, что для России его правление не сулит ничего хорошего: в отличие от своего предшественника, демократ сконцентрируется на внешней политике и укреплении гегемонии США во всём мире.



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