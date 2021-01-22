 

Непривычный образ и новая обстановка: Кейт Миддлтон созвонилась с медицинскими работниками

22.01.2021, 11:46, Разное
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Пока в Великобритании все еще действует локдаун из-за пандемии коронавируса, представители британской королевской семьи выполняют обязательства с помощью камеры и ноутбука. Так, несколько часов назад в рамках своей новой кампании Nurses Now Кейт Миддлтон созвонилась с медсестрами и медбратьями из University Hospitals Coventry и Warwickshire NHS Trust (UHCW), чтобы послушать об их опыте работы в это непростое время. Герцогиня была тронута их рассказами и, в свою очередь, поблагодарила за “акты доброты” по отношению к пациентам.

Если в прошлый раз СМИ подумали, что Кейт и принц Уильям выходили на связь из гостиной своего поместья Анмер Холл в Норфолке, то на этот раз британский HELLO! и Daily Mail выяснили, что и в прошлый раз, и сейчас Кейт разговаривала с медицинскими работниками из Сандрингемского дворца, который является одной из официальных резиденций Елизаветы II и находится по соседству с Анмер Холлом. Ее Величество разрешила использовать дворец Уильяму и Кейт для рабочих дел. Правда, теперь съемка велась с другого ракурса, так что мы можем рассмотреть новый фрагмент интерьера и снимки на журнальном столике.

Привлек внимание и новый образ герцогини Кэтрин. Вместо уже привычных блуз с бантиком у горловины или платьев в цветочек, Миддлтон предпочла белую блузку с довольно глубоким в ее случае декольте, что уже само по себе удивляет, и классический черный пиджак.

Принц Уильям с Кейт Миддлтон



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