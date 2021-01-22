 

“Массовку пригнали”, “Показуха”. В сети обсуждают день рождения Волочковой

22.01.2021, 11:36, Новости дня
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Российская балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram, как отпраздновала день рождения.

“День рождения! С днем рождения меня!” – написала она.

В ролике балерина запечатлена позирующей с букетами цветов в руках перед тортом со свечами-фейерверками.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики балерины заявили, что ее гости – специально собранная массовка.

“Массовку пригнали”, – отметила olga.petrova.60.

“А камер сколько снимают. Больше шума и показухи”, – написала kartini_pod_zakaz_2020.

“Грустно… Случайные люди. Одни телефоны над головами и голос нанятого тамады… Выдать желаемое за действительное опять не получилось”, – заявила nika_nika_7777.

Балерина также обнародовала подборку снимков, сделанных на празднике, и дома, в комнате, наполненной цветами. 

“Огромное спасибо всем моим гостям, друзьям, всем, кто пришел, всем, кто украсил этот праздник рукой своего человеческого участия! В любом нюансе! Это был один из самых прекрасных моих дней рождения! Я счастлива была танцевать для вас! И разделить с замечательными людьми общение, и уделить внимание каждому. Это ведь, согласитесь, важнее дорогостоящих банкетов и посиделок за пафосными столами”, – заявила она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

20 января Волочковой исполнилось 45 лет.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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