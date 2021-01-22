Учёные назвали привычку, отнимающую 10 лет жизни у человека

22.01.2021, 11:32, Разное

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Ученые из Австралии назвали вредную привычку, которая может отобрать у человека десять лет жизни. Они в очередной раз напомнили, что курение пагубно влияет на состояние здоровья.

В ходе проведения исследования научные сотрудники обнаружили, что данная привычка может существенно сократить жизнь человека. Они анализировали статистику смертности 150 тысяч курящих людей. Как заявили ученые, с каждой выкуренной сигаретой увеличивается риск развития патологий сердца, респираторных болезней и разных видов онкологии.

Кроме того, те, кто не может отказаться от пагубной привычки, чаще срадает воспалением легких, сепсисом, эмфиземой, раком легких. Нередко наблюдаются проблемы с глазами и почечная недостаточность.

Источник: ufatime.ru