 

Учёные назвали привычку, отнимающую 10 лет жизни у человека

22.01.2021, 11:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Австралии назвали вредную привычку, которая может отобрать у человека десять лет жизни. Они в очередной раз напомнили, что курение пагубно влияет на состояние здоровья.
В ходе проведения исследования научные сотрудники обнаружили, что данная привычка может существенно сократить жизнь человека. Они анализировали статистику смертности 150 тысяч курящих людей. Как заявили ученые, с каждой выкуренной сигаретой увеличивается риск развития патологий сердца, респираторных болезней и разных видов онкологии.

Кроме того, те, кто не может отказаться от пагубной привычки, чаще срадает воспалением легких, сепсисом, эмфиземой, раком легких. Нередко наблюдаются проблемы с глазами и почечная недостаточность.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Стас Садальский возмущён действиями «Ленкома», отстранившего от работы его 76-летнюю коллегу

15.10 / Главный психиатр Белоруссии предложил вернуть карательную психиатрию

09.10 / В России женщины заражаются COVID-19 чаще, чем мужчины — Роспотребнадзор

05.01 / Ученые из Оксфордского университета выяснили, какие телевизоры лучше всего заряжают воду

03.01 / Мнение: Возврат гарантируем

29.09 / «Забор — не лучшее место»

01.12 / Медики связали развитие диабета с состоянием костного мозга

16.01 / Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию

15.12 / Российский вор в законе победил на выборах шерифа в Луизиане

06.08 / Сергей Лазарев показал сделанную в честь дочери татуировку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска